Tansiyonunuz yükselirse çay demleyin

Hipertansiyon olarak da bilinen yüksek tansiyon, yaşamı tehdit eden ciddi bir hastalık. Kalp krizi ve felce yol açan bu hastalığın ilacı meğer yanı başımızdaymış. Tansiyonunuz yükselirse hemen çay demleyin. Çünkü siyah çay, yükselen tansiyonu düşürüyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, sudan sonra dünyada en çok tüketilen ikinci içecek olan çayın keşfedilen yeni yararı hakkında şu bilgileri verdi: "American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmaya göre, siyah çay, yüksek tansiyonu düşürmek ve kalp hastalıklarını önlemek için iyi bir seçenek. Çaydaki antioksidanların iyon kanallarını açtığı ve kan damarlarını çevreleyen kasları gevşetebildiği bulundu. Günde üç kez siyah çay tüketmek, hipertansiyonu azaltmaya ve diğer kalp rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı oluyor. Son araştırma, yüksek tansiyon için daha iyi ilaçların geliştirilmesine yol açabilecek.



Bu arada, çok fazla siyah çay tüketimi uykusuzluğa neden olabilir. Kafein sinir sistemini tetikleyerek anksiyete, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilir. Bu nedenle, siyah çay tüketiminde aşırıya kaçmadığımızdan emin olalım. Yüksek tansiyonumuz varsa; ilaçlarımızı düzenli kullanmayı ve doktor kontrolümüzü ihmal etmeyelim."