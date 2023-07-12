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12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 07:27:00

Tansiyon sarımsakla, limonla tedavi olmaz

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Hipertansiyon, aslında bir yaşam tarzı hastalığı. Stres ve beslenme tarzının hipertansiyonun nedenleri arasında olduğu biliniyor.

Hipertansiyon, aslında bir yaşam tarzı hastalığı. Stres ve beslenme tarzının hipertansiyonun nedenleri arasında olduğu biliniyor. Prof. Dr. Özlem Esen, en sık rastlanan ölüm nedenlerinin başında hipertansiyonun geldiğini ancak toplum tarafından yeterince bilinmediğini anlattı. "Halk arasında limonun yüksek tansiyona iyi geldiği söylenir" diyen Esen, "Gerçekten de soğuk su ile limon karışımı ani yükselen tansiyonu düşürmek için kullanılabilir. İdrar söktürücü etki yapar. Ayran soda ikilisi ise düşük tansiyonu en hızlı yükselten içecektir. Ancak sarımsakla, limonla tedavi olmaz. Düzenli ilaç kullanımıyla tedavisinin yapılması lazım" değerlendirmelerini yaptı.

SOTELENMİŞ DOMATES KALP DOSTU

Prof. Dr. Özlem Esen, domatesin içeriğinde olan likopen maddesinin de kalp için çok faydalı olduğunu kaydetti. Ancak bu likopenin enteresan bir şekilde ısı ile temas ettiğinde aktif olduğunu hatırlattı. "Zeytinyağı ile hafif sotelenerek tüketilirse antioksidan değeri kat ve kat artıyor. O nedenle Akdeniz diyetine kalp dostu diyoruz" bilgisini paylaştı.

Etiketler : Tansiyon Prof. Dr. Özlem Esen sarımsakla limonla tedavi olmaz
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