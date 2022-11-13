Tabletlere çocuk susturucusu gözüyle bakmayın

Uzmanlar, ara tatilde dinlenme, eğlenme, oyun, doğada vakit geçirme, kitap okuma, kültürel ve sportif aktiviteler gibi faaliyetlerle öğrencilerin yeniden eğitim temposuna motive edilmesi gerektiğini belirterek, teknolojik aygıtların kullanımının sınırlandırılması ve denetimi konusunda ebeveynleri uyardı. Ara tatil süresince imkanlar ölçüsünde aileyle kaliteli vakit geçirmeye özen gösterilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, şunları kaydetti: "Aile üyeleri birbirlerine vakit ayırıp güzel işler yapmayı öncelikli hale getirebilecekleri gibi farkında olarak ya da olmayarak zamanlarının önemli bir kısmını dışarıda geçirip eve geldiklerinde de kendi yaşam alanlarında bilgisayar, tablet, telefon, televizyon gibi araçlarla meşgul olmayı tercih ederek aile yaşamından kendilerini soyutlayabilirler. Böyle bir yanlışa düşmemek için ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynamaları, yürüyüş yapmaları, kitap okumaları, film izlemeleri, ilgi ve sevgiyle gözlerinin içine bakarak karşılıklı konuşmaları, böylece çocuklarının gönüllerine dokunmaları, söz ve davranışlarıyla değer verdiklerini çocuklarına hissettirmeleri aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olabilir." Sağlam, çocukların teknolojik araçlardan mümkün olabildiğince uzak tutulmalarının sağlanmasının önemine dikkati çekerek, "Teknolojik araçlara çocuk susturucusu gözüyle bakılmamalı, çocukların yaşlarına göre teknolojik araçlarla geçirilecek zaman sınırlandırılmalıdır" dedi.

