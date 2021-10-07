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Stresin getirdiği hastalık: Kırık Kalp Sendromu
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07 Ekim 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:07 Ekim 2021 Perşembe 07:30:00

Stresin getirdiği hastalık: Kırık Kalp Sendromu

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Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflaması ile gelişen 'kırık kalp sendromu' ölümcül olabiliyor. Bu sendroma; sevilen birinin ölümü, iş kaybı, romantik ilişki sonu, astım krizi, ameliyat veya araba kazası gibi fiziksel stres neden oluyor.

Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflaması ile gelişen 'kırık kalp sendromu' ölümcül olabiliyor. Bu sendroma; sevilen birinin ölümü, iş kaybı, romantik ilişki sonu, astım krizi, ameliyat veya araba kazası gibi fiziksel stres neden oluyor.

Tıbbi ismi "takotsuba kardiyomiyopatisi" olan kırık kalp sendromunda kişi kalp krizi geçiriyormuş gibi hisseder. Stres kardiyomiyopatisi denilen bu hastalık, duygusal vakalar ve sonunda yaşanan mutsuzluğun ardından kalbin geçici olarak 'şaşkınlaşması' durumudur. Kalp krizine ciddi şekilde tıkanmış damar neden olurken, kırık kalp sendromu tipik olarak stresli olaylardan kaynaklanır ve kalp kasının ani zayıflamasına yol açar. Kalp krizinden ayıran en önemli fark ise, bu hastaların atardamarlarda herhangi bir tıkanıklık yoktur ve kalp kası hücreleri geçici olarak sersemlerken ölmezler. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun "Kalp krizine benzeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi belirtiler yaşıyorsanız vakit kaybetmeden doktora başvurun. Aşırı stres ve üzüntü sonrası kalp kasının ani zayıflaması ile gelişen 'kırık kalp sendromu' ölümcül olabiliyor. Bu sendroma; sevilen birinin ölümü, iş kaybı, romantik ilişki sonu, astım krizi, ameliyat veya araba kazası gibi fiziksel stres, deprem veya kasırga gibi doğal afetler neden oluyor" dedi.

ÇOĞUNLUKLA KADINLARDA GÖRÜLÜR

Boztosun, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya kalp krizine benzer başka semptomlar hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini ifade etti. Stresin neden olduğu kırık kalp sendromu adı verilen bu rahatsızlığın ölümcül olabileceğini, ancak bu durumun özellikle kişi hastaneye kaldırılıp hızla tedavi edilirse nadir olacağını belirten Boztosun, şu ifadeleri kullandı: "Kalp kası normal haline sıklıkla döner. Çoğu hastada net tanı koymak için anjiyografi gerekir. Sağlıklı insanlarda ve genellikle kadınlarda aniden ortaya çıkar. Yüzde 90 kırık kalp sendromu menopoz sonrası görülür. Şiddetli bir duygusal veya fiziksel stres dönemini hemen takip eder. Mevcut semptomlar kalp krizini kuvvetle düşündürür. İlk başta, hastalar kalp yetmezliği ile kritik derecede hastadır, ancak uygun bakım ile çoğu zaman hayatta kalır ve kardiyomiyopati neredeyse her zaman tamamen kaybolur."

90 GÜN İÇİNDE İYİLEŞME SAĞLANIR

Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Balon anjiyoplasti ve stent yerleştirme ve hatta ameliyat gibi kalp krizini tedavi etmek için sıklıkla kullanılan prosedürler, kırık kalp sendromu için etkili tedaviler değildir. Standart tedavi, kalp yetmezliği semptomlarını gideren ilaçların kullanımıdır. İlk iyileşme hastanede kalışla gerçekleşir. Daha sonra, yaklaşık 90 günlük bir süre boyunca hastalar, kalbi desteklemek ve güçlendirmek için kalp yetmezliğini tedavi etmek için kullanılan ilaçları alacaklardır. Çoğu hasta 30 ila 90 gün içinde iyileşir. Strese bağlı kardiyomiyopati nadiren ölümcüldür, ancak hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde kalp yetmezliğine neden olur." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : Kırık Kalp Sendromu sitres Prof. Dr. Bilal Boztosun
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