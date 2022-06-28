Sosyal medya, yeme bozukluklarını tetikledi

PANDEMİ döneminde sosyal medyayı daha sık kullanan çocuklarda, selfielerde daha güzel görünmek kaygısıyla, yeme bozukluğu görülmeye başladığı belirtildi. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof Dr. Serap Erdine, aşırı iştah kaybı yani anoreksiya nevroza hastalığının görülme sıklığında da büyük oranda artış yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Erdine, ailelerin aşırı yeme veya aşırı iştah kaybı ile ortaya çıkan yeme bozukluklarını, 'Nasılsa normalleşmeyle beraber düzelir' diyerek ihmal etmemesi gerektiğini, gelişme çağındaki çocuklardaki beslenme bozukluklarının beyin gelişimini de etkilediğini vurgulayarak, uzman yardımına başvurmaları gerektiğini kaydetti.

