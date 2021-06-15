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15 Haziran 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 08:30:00

Sessiz pandemi sigara: Yılda 8 milyon kişi ölüyor

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Pandeminin başladığı günden bugüne dünya genelinde ölümler 3.5 milyona yaklaştı. Ancak diğer taraftan çok sessiz bir pandeminin içindeyiz ve farkında değiliz. Dünyada her yıl 8 milyon, ülkemizde ise 100 bin kişi sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Koronavirüse bağlı olarak birçok insan hayatını kaybetti. Pandeminin başladığı günden bugüne dünya genelinde ölümler 3.5 milyona yaklaştı. Ülkemizde ise 45 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ancak diğer taraftan çok sessiz bir pandeminin içindeyiz ve farkında değiliz. Enfeksiyon nedeni olmadığı için belki sigaraya pandemi demek doğru değil ama ölüm rakamlarına bakmalıyız. DSÖ'nün rakamlarına göre dünyada her yıl 8 milyon insan, ülkemizde ise 100 bin kişi sigara ve tütün mamullerine bağlı hastalıklar nedeniyle ölüyor. Rakamlara bakınca her yıl koronavirüse bağlı ölüm oranından neredeyse 2.5 katı daha fazla insanımızı sigaradan kaybediyoruz. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, "Sigara kullanımı artıyor. Sigaraya başlama yaşı 13'lere kadar düştü" ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ ÖLÜM NEDENİNDE ANA ETKEN

Dünyadaki ölüm nedenlerinin ilk üçünü kalp, damar hastalıkları, kanserler ve solunum yolu rahatsızlıklarının oluşturduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mesut Bayraktaroğlu, "Bu hastalıklar toplam ölümlerin yüzde 60'ına denk geliyor. Kalp, damar hastalıklarını, kanserleri ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyen ana etmen maalesef sigaradır. Kanser denilince aklımıza akciğer kanseri geliyor ama gırtlak, yemek borusu, mide ve mesane kanserinin ana nedeni sigaradır ve tütün mamulleridir. KOAH rahatsızlığında birinci risk faktörü sigara kullanımıdır. Sigara içenlerin bağışıklık sistemi ve akciğer savunma sistemleri zayıflar, bu nedenle sigara içenler daha sık zatürreye yakalanırlar. Dolayısıyla, adı konmamış bir pandemiyle karşı karşıyayız. Aslında sigaraya bağlı ölümleri önleyebiliriz ama çeşitli nedenlerle etkili mücadele yapılamıyor" dedi.

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Pandemi döneminde sigara içenlere riskleri hatırlatan Dr. Öğr. Üyesi Mesut Bayraktaroğlu, "Koronavirüs döneminde sigara içenler, içmeyenlere göre çok dezavantajlı durumda. Sigara içme alışkanlığından dolayı bulaşlar çok artıyor. Maskeyle sigara içmek mümkün değil. Enfeksiyondan haberi olmayan taşıyıcı bir kişi, sigara içerken hastalığın yayılmasına da neden oluyor. Sigara içenlerin solunum eforları düşüktür. Koronavirüsü atlatsalar bile iyileşmeleri diğerlerine göre zaman alacaktır" diye konuştu.

BIRAKINCA NE OLUR?

Sigara içmeye başladığınız anda damar hasarının başladığını anlatan Bayraktaroğlu, bırakınca gün gün ne olduğuna yönelik şunları söyledi: "Sigarayı bırakınca 1 saat içinde kan basıncı ve nabız normale döner. Aynı gün içinde kandaki karbonmonoksit düzeyi normale döner. 2-3 gün sonra tat ve koku alma duyularımız normalleşir. Damar yolu hasarları azalır, kalp krizi riski 1-2 yıl içinde yüzden 50'den fazla düşer. Kanserde korunmak için uzun süre sigara içmemiş olmak gerekiyor. 5 yıl içinde kanser riski yüzde 50 azalır. Birkaç ay içerisinde akciğer kendisini hızla yeniler. Solunum fonksiyonları kişinin hissedeceği şekilde düzelir. Uyku düzeni yerine gelir. Sigarada içinde saymakla bitmeyecek kadar kanserojen madde bulunuyor. En az 35'i arsenikten cıvaya kadar kesin kanserle ilişkilidir. Sigarayla vücudun atmasının zor olduğu partikülleri alıyoruz. Akciğerde zararlı partiküller birikiyor."

Etiketler : pandemi siğara ölm
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