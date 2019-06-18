Sarı kantaronla sinüzitten kurtulun 

Halk arasında üzerindeki minik deliklerden dolayı 'binbirdelik otu' olarak da anılan sarı kantaronun özellikle çiçekleri ve kökü, önemli bir şifa kaynağı olarak görülür. Kantaron, yüzyıllardır özellikle ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için kullanılmaktadır. Bitki bilimindeki adı hypericum perforatum olan, aktif hiperisin ve hiperforin maddelerini içerir. Hiperisin, özellikle depresyon tedavisinde kullanılmasıyla tanınırken, hiperforin ise antibiyotik özelliği taşır. İçeriğinde bulunan pek çok faydalı element sayesinde bazı rahatsızlıkların doğal olarak tedavi edilebilmesine olanak tanır.

RUH HALİNİ DENGELİYOR

Sinüzit dediğimiz rahatsızlık burun kemiklerinin oluşturduğu boşluklarda iltihap oluşmasıdır. Kronik ya da akut olarak görülür. Genellikle alında, burunda ve yüzde baskı hissedilir. Tam bir doğal antibiyotik olan sarı kantaron, iltihap kurutucu özelliğiyle sinüzitte de kullanılır. Kantaron çayı, rahatlatıcı etkisiyle menopoz dönemi sorunlarına ve adet öncesi sendromuna iyi gelir. Adet ve menopoz dönemlerinde kadının yaşadığı hormonal dengesizlikler ve duygu durumu değişiklikleri; ruh halinde gerginlik ve depresyona sebep olabilir. Kantaron çayının ruh halinin dengesini yeniden düzenleyici, zihnen ve ruhen kişiyi sakinleştirici özelliği vardır.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Kantaron çayı; antiviral, antibakteriyel, antifungal özelliklere sahip doğal bir çay olduğu için düzenli tüketimde, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kantaronun etkili bir antidepresan olduğu keşfedilmeden yüzyıllar öncesinde bile bazı sağlık sorunlarına doğal olarak ilaç olabildiği biliniyordu. Şimdilerde öne çıkan antidepresan özelliğine ek olarak iyi geldiği rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir:

AKCİĞER DOSTU



Uykuda idrar kaçırma sorunu olan çocuk ve yetişkinlere, uyumadan önce bir fincan sarı kantaron çayı içirilmesi önerilir. Düzenli kullanıldığında akciğer rahatsızlığının düzeldiği gözlemlenmiştir. Kantaron çayı, yaralar, yanıklar, kesikler, hemoroit için şifa verir. Bir tür yaşlılıkta yaşanan zihinsel gerileme hastalığı olarak tarif edilen parkinson hastalığının önlenmesi için de kantaron çayı önerilmektedir.



AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VAR



Ağrı dindirici etkisi bulunur. İnfüzyon, kas ağrıları, siyatik ve diğer sinir ağrılarına neden olan iltihaplarda da kantaron çayı tüketerek iltihaplar yok edilebilir. Kantaron çayının sakinleştirici, dinginleştirici özellikleri bilinmektedir. Bu bakımdan panik atak sorunu olanların da doğal bir şifa olarak sarı kantaron çayı içmesi önerilir. Uçuk probleminde uçuklu bölgeye kantaron çayı sürmek iyi gelir.