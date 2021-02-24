Sahte parfüm cilt kanseri yapabilir

Sahte parfüm konusunda 2 noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bunlardan bir tanesi merdiven altı olması, ruhsatsız üretilmesi vergisinin ödenmemesi. Bu boyutta baktığınızda ekonomiye, topluma her türlü zararı var. Direkt kişinin kullanıcısı olarak ele aldığınızda zarar yine kendi içinde bölünmeye başlıyor. Çünkü ne kullandığını bilmiyoruz. Yani etil alkolün kullanılması gerekir ve kozmetikte bazı üretim teknolojilerinin kullanılması gerekir. Hangi teknikle nasıl yaptı, merdiven altında nasıl yaptı, nasıl şişeledi, nasıl doldurdu derken karşımıza ciddi problemler ve bir takım sağlık sorunları çıkıyor. Yetmiyor bir de bu parfümü kokladığınızı düşünürseniz, kolonyada da aynı şey başımıza gelmişti, bunun koklanmasıyla zehirlenmeleri düşünmek gerekiyor. Cilde uyguladığınız zaman büyük tahriş söz konusu. İçine koyduğu diğer kimyasallar var, renk versin kokuyu arttırsın diye. Çünkü içine koyduğu alkol kozmetik açıdan kullanılmadığı taktirde bir problem yaratacaktır. Yani kim bilir hangi ikincil ürünü listeleyip yeniden kullandı. Bir atık olabilir, bu da doğrudan cilt kanserine tetikleyicidir" diye konuştu.

