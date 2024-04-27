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27 Nisan 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Nisan 2024 Cumartesi 09:30:00

İsrailli hükümet yetkilisine göre, Netanyahu "barış anlaşması imzalanmasını" engelliyor

Kaynak: AA

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İsrailli üst düzey hükümet yetkilisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki Filistinli gruplarla anlaşmaya yanaşmamak ve anlaşma imzalanmasını engellemekle suçladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan yetkili, "Netanyahu, kesinlikle anlaşmaya varmak istemiyor, zorluk ve engel çıkartıyor." dedi.

"Gelecek birkaç gün içinde (Filistinli gruplarla) bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna" dikkati çeken İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu, anlaşma sürecini engellemek amacıyla (Mısır tarafının halihazırdaki teklifi dışında) kapsamlı bir anlaşma üzerinde çalışılmasını istedi." iddiasında bulundu.

İsrailli güvenlik birimlerinin Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için bu anlaşmanın son fırsat olduğuna inandıklarını belirten yetkili, İsrailli güvenlik kurumları ve çoğu siyasi kurumun, Mısır'ın yeni önerisine yeşil ışık yakmak istediğini ileri sürdü.

İsrail'de muhalefet, Netanyahu'yu "siyasi sebeplerden dolayı" Filistinli gruplarla anlaşmaya varılmasını engellemekle suçluyor.

Mısır, Katar ve ABD, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması, iki taraf arasında esir ve tutukluların değişimi amacıyla İsrail ile Hamas arasında aylardır dolaylı müzakereler yürütüyor.

Hamas'ın, İsrail saldırılarının sonlandırılması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geri dönmeleri taleplerinin Tel Aviv yönetimince reddedilmesi nedeniyle görüşmeler henüz sonuçlanamadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinli öldürüldü, 77 bin 368 kişi yaralandı.

Etiketler : binyamin netanyahu gazze israil mısır ateşkes
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