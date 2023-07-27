Revizyon rinoplasti burun estetiğinde ikinci şans demek

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Baver Şimşek, burun estetiği ameliyatlarının yaklaşık yüzde 15'inde çeşitli sebeplerden dolayı istenen sonuca ulaşılamadığını belirterek, "Bu durumda revizyon rinoplastiye başvurmak gerekiyor" dedi. Revizyon rinoplasti'yi "Burun estetiğinde ikinci şans" diye tanımlayan Şimşek, tedavi yöntemi hakkında merak edilenleri anlattı. Op. Dr. Baver Şimşek, revizyon rinoplastiye neden ihtiyaç duyulabileceğini şöyle açıkladı: "İlk ameliyatın sonucunda burun ucu olması gerekenden daha dar ya da geniş, asimetrik, aşırı düşük veya aşırı kalkmış olabilir. Ya da ilk ameliyatta giderilen fonksiyon bozuklukları tekrarlayabilir. Burun sırtında kemer kalmış, düzensizlik ve eğrilik oluşmuş olabilir. Veya buruna ameliyat sonrası darbe alınabilir. Bu durumlarda bir düzeltme ameliyatına ihtiyaç duyulur."

