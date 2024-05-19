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19 Mayıs 2024 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 09:30:00

Kapadokya'da balonlar Türk bayraklarıyla uçtu

Kaynak: AA

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Nevşehir'deki turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balonlarının sepetlerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları asıldı.

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kapadokya'da turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, Türk bayraklarını gökyüzünde dalgalandırdı.

Gün doğumundan önce Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesinden Aşk Vadisi yakınlarında uçuş için hazırlanan balonların sepetlerine görevlilerce Türk bayrakları asıldı.

Turistlerin sepetlere alınmasının ardından 150 sıcak hava balonu yaklaşık 4 bin yolcu ile bölge semalarına yükseldi.

Türk bayraklarını taşıyan balonlar bir saat boyunca peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Türk bayraklı balonların oluşturduğu manzarayı izleyen turistler fotoğraf çektirdi.

Balon pilotu Hakan Kaya, gazetecilere, ay yıldızlı bayrağı gökyüzünde dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Her özel günde olduğu gibi 19 Mayıs'ta da bayraklarımızı sepetlerimize asıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e bu bayramı gençliğe armağan ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Uçuş esnasında 4 bin yolcu olacak. Tüm dünya bu özel güne şahitlik edecek, çok heyecanlıyız." dedi.

Etiketler : kapadokya 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı sıcak hava balonları türk bayrakları
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