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19 Mayıs 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 09:15:00

Cilt kanseri beyne ilerleyebilir

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Prof. Dr. Kesiktaş, yüz bölgesinde oluşan bir cilt kanserinin göz ve beyne ilerleyebildiğini belirtti.

Prof. Dr. Erol Kesiktaş, yüz bölgesinde oluşan bir cilt kanserinin geç tanı konulması ya da tedavi edilmemesi durumunda göz ve beyne ilerleyebildiğini belirtti. Kesiktaş, "Bu kanser, kişinin gözünün kaybına veya beyine yürüdüğü zaman ölümüne sebebiyet verebilir. Erken tanı deri kanseri için de son derece önemlidir. Vakaların yüzde 90'ı güneş ışınlarından kaynaklıdır. Bu ışınlarında en çok tehdit ettiği kişiler açık tenli vatandaşlar, derisi ince olan çocuk ve yaşlılardır" dedi.

Etiketler : cilt kanseri göz beyin
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