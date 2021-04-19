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19 Nisan 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2021 Pazartesi 10:00:00

REFLÜSÜ OLANLARA İFTAR VE SAHUR TAVSİYELERİ

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Ramazan'da iftar ve sahur zamanı yemeğe aşırı yüklenme ve yanlış beslenme sonucu mide rahatsızlıkları oluşabilir.

Uzun süren açlığı takiben fazla miktarda ve hazmı güç besinlerin hızlı bir biçimde tüketilmesi sonucu, mide boşalma zamanı uzar ve midenin sindirim için ürettiği asit miktarında artış meydana gelir. Günü yoğun bir çalışma temposu içerisinde ve oruçlu geçiren ve bu şekilde yanlış beslenenlerde yemek sonrası uyku ihtiyacı da kaçınılmaz olur ve yemek yer yemez uzanmak ihtiyacı hissederler. Bütün bunların sonucunda ise reflü ortaya çıkması veya var olan hastalığın şiddetlenmesi kaçınılmazdır. Liv Hospital Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Binnur Şimşek reflü hastalarına şu önerilerde bulundu:

-Günlük kalori ihtiyacının çok üzerinde beslenilmemelidir. İftar ve sahur arasında ek öğünler alınmalı, tek öğünde aşırı yemekten kaçınılmalıdır.

-İftar su veya çorba gibi sıvı besinlerle açılmalıdır. Bunları bitirdikten sonra 15-20 dakika beklenerek diğer besinlere geçilmelidir.

-Yemekler iyi çiğnenerek öğütülmeli ve hızlı yemekten kaçınılmalıdır. Çiğneme tükrük ve mukus salgılanmasını sağlayarak yemek borusu ve midenin iç yüzünü döşeyen örtüyü mide asidine karşı korumaktadır.

-İftar veya sahurda yemeği takiben hemen yatılmamalı, 2-3 saat beklenmelidir.

-Reflüyü artıran veya kolaylaştıran besinlerden (Yağlı yiyecekler, kızartmalar, acılı-baharatlı yemekler, aşırı kahve ve demli çay, gazlı içecekler, sigara, alkol vb) kaçınılmalıdır.

-Reflü hastalığı için doktorunuzun önerdiği mide asit salgılanmasını azaltan ilaçlar iftar ve sahurda alınmalıdır.

Etiketler : ramazan reflü miğde mide asidi
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