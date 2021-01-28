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28 Ocak 2021 Perşembe 21:47:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 10:29:00

Pandemide depresyon yüzde 52 arttı

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Uzmanlar, salgın döneminde depresyon ve kaygı bozukluğunun yüzde 52 arttığını belirtti.

Uzman Klinik Psikolog Ceren Kaya, pandemi sürecinde hasta olma ve ölüm korkusu, sosyallikten uzak kalmak ve zorunlu izole halinde hayata devam etmenin depresif belirtiler, kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, hatta intihar gibi girişimi çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirildiğini ifade etti. Depresyon ve kaygı bozukluğunun pandemi süresince en çok gençler, kadınlar, işsizler ve düşük gelire sahip bireylerde görüldüğünü vurgulayan Kaya, şunları söyledi: “Bu durumun sebebi ilk başlarda bilinmeyen bir salgının korkusuyla evlere kapanma durumuydu. Yaz aylarında ülkemizde de yeni normale geçişle birlikte bireyler belirsizlikten rahatlama aşamasına geçmişlerdi. Ancak vaka artışı ve yasakların tekrar gündeme gelmesiyle salgının en başını yaşıyor gibi durumla karşı karşıya kalındı. Bu sosyal izolasyon bireylerin yalnızlık duygusuyla baş başa kalmasına sebep oldu. Bu şekilde yalnız kalmak bireyleri kendi iç dünyalarına döndürüp depresif ruh hali hissetmelerine sebep olmuştur."

Etiketler : pandemi salgın depresyon Klinik Psikolog Ceren Kaya ölüm korkusu
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