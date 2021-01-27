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27 Ocak 2021 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 17:45:00

Pandemide bel ve sırt ağrıları arttı

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Pandemi sürecinde insanların evde hareketsiz kaldığını belirten Uzman Fizyoterapist Onur Salman Körtelli, bu durumun beraberinde getirdiği bel ve sırt ağrılarına yönelik önemli tavsiyeler verdi.

Onur Salman Körtelli, "45 dakikada bir oturmaya ara verip, evde veya ofiste yapabileceğimiz kısa bir yürüyüş çok faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra; oturma pozisyonu da çok önemlidir. Oturma pozisyonunda sırt koltuğun ve sandalyenin arkasına tam olarak değdirilmeli, bel boşluğu ise küçük bir yastık veya özel aparatlarla desteklenmelidir. Yine oturulan koltuk veya sandalyeden kol desteklerinin olması önemlidir” diye konuştu. Uzman Fizyoterapist Körtelli, “Başınızı öne, arkaya, yanlara doğru eğin. Omuzlarınızı yukarı doğru kaldırın. Omuzlarınızı geriye doğru alarak kürek kemiklerinizi birbirine doğru yaklaştırın. Ayak bileklerinizi aşağı-yukarı doğru hareket ettirin” diye konuştu. 

Etiketler : Onur Salman Körtelli bel ağrı sırt ağrı sağlık
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