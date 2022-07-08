Migren tedavisinde zerdeçal önerisi

Son 3 ay içinde yaşanan baş ağrısı ilişkin, "Midenizde bulantı veya rahatsızlık hissettiniz mi?, Baş ağrısı sırasında ışık rahatsız etti mi? Baş ağrılarınız en az bir gün işten güçten kısıtladı mı?" sorularına en az 2 evet yanıtı veren kişilerde migren olabilir. Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Polat, migreni tedavi etmeden baş ağrısı çekmenin ya da aşırı miktarda ağrı kesici alarak sonlanmasını beklemenin doğru bir yöntem olmadığına dikkati çekerek, "Botulinum toksin uygulaması da tedavi yöntemlerindendir. Fakat migren söz konusu ise 'botoks' uygulaması başağrısı konusunda uzman olan nöroloji veya algoloji hekimi tarafından yapılmalıdır" dedi. Başağrısı tedavisinde beslenme desteği sağlayan bitki, baharat ve gıda takviyelerine değinen Polat, "Bitkilerden kahve, nane ve lavanta esansiyel yağı, yeşil çay kullanılabilir, takviyelerden ise magnezyum disitrat, riboflavin, koenzim Q10 veya alfa lipoik asit uzman önerisi ile denenebilir. Baharatlardan zencefil ve zerdeçal miktarı ayarlanarak kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

