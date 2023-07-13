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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:28:00

Mevsim değişikliğinde orta kulak iltihabına dikkat!

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Kulak zarının arkasında yer alan orta kulağın enfeksiyonu olarak tanımlanan orta kulak iltihabı mevsim geçişlerinde daha fazla görülüyor.

Kulak zarının arkasında yer alan orta kulağın enfeksiyonu olarak tanımlanan orta kulak iltihabı mevsim geçişlerinde daha fazla görülüyor. Çocuklarda kulak enfeksiyonu görülme riskinin yetişkinlerden daha fazla olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Akpınar, "Kulak ağrısı, özellikle küçük çocuklarda iştah kaybı, huysuzluk ve sinirlilik, ağlama atakları, uyku problemleri, genellikle yatarken kulağı çekiştirmek, yüksek ateş, kulak akıntısı, işitme problemi, baş ağrısı, denge kayıpları kulak enfeksiyonunun başlıca belirtileri arasında sayılabilir. Kulak enfeksiyonu varlığında erken tanı ve doğru tedavi planlaması ile komplikasyonları önlemek ve hafifletmek çoğu zaman mümkün" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Mevsim değişikliği denge kayıpları yüksek ateş kulak enfeksiyonu
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