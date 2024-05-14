VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, "Kan Ver Hayat Ver " programına katıldı
"Enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz"
Soykırımcı İsrail Filistinlilere işkence ediyor!
Yunan polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale!
Türk Telekom'dan 500 milyon dolar Sürdürülebilir Eurobond ihracı
"Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sürece girildi"
14 Mayıs 2024 Salı 14:13:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 14:13:00

Dört ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı kamu kurumlarına personel alım sürecinde FETÖ'nün "mahrem sorumluları" tarafından örgüt içi mülakat notları ve örgüte olan bağlılıkları derecelendirilerek kodlanan kişiler tespit edildi.

"Mahrem sorumluların" referansıyla kamu kurumlarına yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşılan 11 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Balıkesir, İstanbul, Kırklareli ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler : fetö operasyon gözaltı
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Motive'li gece

Motive'li gece
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX