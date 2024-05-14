Almanya'dan İsrail için soruşturma çağrısı!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Necef Çölü'ndeki bir gözaltı kampında tutulanlara kötü muamelede bulunulduğuna dair haberler, son derece rahatsız edicidir. Asla haklı gösterilemeyecek bu tür psikolojik ve fiziksel istismar iddiaları tam olarak soruşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bu konunun, İsrailli yetkililerle de ele alınacağı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, tutuklu bulunanların haklarına uluslararası hukuk bağlamında saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür iddiaların soruşturulabilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili aktörlerin cezaevlerine erişiminin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

İNSANİ YARDIM KONVOYLARININ HEDEF ALINMASINA TEPKİ

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ise Yahudi yerleşimcilerin, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almasına tepki gösterdi.

İsrailli yerleşimcilerin, Gazze'ye gönderilen insani yardım konvoyunu talan ettiği görüntüleri alıntılayan Seibert, "Yardım kamyonlarını basıp, gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemek utanç vericidir. Ve bu, kesinlikle İsrail'in rehineleri serbest bırakma ve ülkeyi Hamas terörüne karşı koruma davasına yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİNLİLERİN TUTULDUĞU NECEF ÇÖLÜ'NDEKİ "SDE TEİMAN" ADLI ASKERİ TESİS

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.