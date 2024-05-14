VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, "Kan Ver Hayat Ver " programına katıldı
"Enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz"
Soykırımcı İsrail Filistinlilere işkence ediyor!
Yunan polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale!
Türk Telekom'dan 500 milyon dolar Sürdürülebilir Eurobond ihracı
"Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sürece girildi"
14 Mayıs 2024 Salı 14:41:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 14:41:00

Almanya'dan İsrail için soruşturma çağrısı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya, İsrail'in gözaltı merkezlerinde tutulan Gazzelilere insanlık dışı muamelede bulunduğu haberlerini son derece rahatsız edici bularak, iddiaların tam olarak soruşturulması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Necef Çölü'ndeki bir gözaltı kampında tutulanlara kötü muamelede bulunulduğuna dair haberler, son derece rahatsız edicidir. Asla haklı gösterilemeyecek bu tür psikolojik ve fiziksel istismar iddiaları tam olarak soruşturulmalıdır." ifadesine yer verildi.

Bu konunun, İsrailli yetkililerle de ele alınacağı aktarılan açıklamada, İsrail ordusunun, tutuklu bulunanların haklarına uluslararası hukuk bağlamında saygı göstermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür iddiaların soruşturulabilmesi için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer ilgili aktörlerin cezaevlerine erişiminin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

İNSANİ YARDIM KONVOYLARININ HEDEF ALINMASINA TEPKİ

Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ise Yahudi yerleşimcilerin, Gazze Şeridi'ne giden insani yardım konvoylarını hedef almasına tepki gösterdi.

İsrailli yerleşimcilerin, Gazze'ye gönderilen insani yardım konvoyunu talan ettiği görüntüleri alıntılayan Seibert, "Yardım kamyonlarını basıp, gıdanın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engellemek utanç vericidir. Ve bu, kesinlikle İsrail'in rehineleri serbest bırakma ve ülkeyi Hamas terörüne karşı koruma davasına yardımcı olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

FİLİSTİNLİLERİN TUTULDUĞU NECEF ÇÖLÜ'NDEKİ "SDE TEİMAN" ADLI ASKERİ TESİS

CNN haber kanalı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında alıkonulan Filistinlilerin tutulduğu Necef Çölü'ndeki "Sde Teiman" adlı askeri tesiste çalışan 3 İsrailli ile konuşmuştu.

İsrailli çalışanların anlattığına göre, askeri tesis, Gazze'den alıkonularak getirilen Filistinlilerin tutulduğu kapalı alanlar ile yaralıların yataklara bağlı halde yattığı bir sahra hastanesi olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Tesiste çalışanların, CNN ile paylaştığı kayıtlarda, alıkonulan Filistinlilerin dikenli tellerle çevrili alanlarda tutulduğu, kağıt inceliğinde şiltelerin üzerinde oturmak zorunda bırakıldığı ve gözlerinin bağlı olduğu görülüyordu.

Etiketler : almanya israil gazze soruşturma
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum

Serkan Çayoğlu: Fatih Sultan Mehmed'i iliklerime kadar hissediyorum
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Okan Sayar kalplere dokunacak

Okan Sayar kalplere dokunacak
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX