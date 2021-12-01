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01 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00

Meme kanserine karşı paketli gıdalardan uzak durun

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Her 8-10 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski taşır ve bu risk yaşla birlikte artar.

Her 8-10 kadından biri ömrü boyunca meme kanserine yakalanma riski taşır ve bu risk yaşla birlikte artar. Doç. Dr. Fatma Ümit Malya, meme kanseri riskine karşı beslenmenin önemini vurgulayarak, "Burada baktığımızda genetik ve değiştiremeyeceğimiz faktörlerin yanı sıra değiştirebileceğimiz en önemli faktör yaşam alışkanlıkları ve beslenmedir. Özellikle yağlı protein ağırlıklı beslenme, fazla şeker ve hazır paketli gıda tüketimi kesinlikle kontrol edilmeli. Akdeniz tipi beslenme; et ürünlerini ızgara tercih ederek, sebze ve meyve tüketme alışkanlığını arttırma mutlaka benimsenmeli" ifadelerini kullandı. Yağlı, kızartmalı hamur işlerinden ve hazır paketli şekerli gıdalardan kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çizen Malya, "Peynir tüketiminin meme kanseri riskini arttırdığına dair yapılan çalışmalarda özellikle krem ve çedar peynir için böyle bir etki gösterilmiş. Bunlarda en yağlı ve hormon içerebilen peynir gruplarıdır. Bu grup dışında günlük peynir ve süt ürünleri tüketmenin olumsuz bir etkisinden söz edilemez" yorumunu yaptı.

Etiketler : Meme kanseri Doç. Dr. Fatma Ümit Malya paketli gıdalardan uzak durun
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