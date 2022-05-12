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12 Mayıs 2022 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2022 Perşembe 09:57:00

Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildi

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana ülkede salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de ilk kez Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağı

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.

Etiketler : Resmi Kore Merkezi Haber Ajansı Kuzey Kore Pyongyang
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