Kuşburnu çayı enfeksiyonu önlüyor

Soğuk algınlığı ve gribe çare olduğu bilinen 'kuşburnu çayı' aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltıyor. C vitamini dışında A, B1, B2, E ve K vitaminlerini de barındıran kuşburnu çayı sodyum, kalsiyum, mangan, magnezyum, demir, çinko ve bakır gibi değerli mineralleri de içerir. Bu özellikleriyle özellikle soğuk aylarda soğuk algınlıklarına karşı doğal bir ilaç gibidir. Kuşburnunun genel olarak faydaları arasında kan basıncını düzenlemesi, romatizma hastalarında oluşan ağrıları hafifletmesi, kanserli hücrelerin vücut içerisinde yayılmasını yavaşlatma, kötü kolesterolü düşürme, idrar atımını hızlandırma, grip tedavisinde kullanılma, bol miktarda C vitamini içerme ve şeker hastalığına karşı korumayı sayabiliriz. İçeriğindeki güçlü bileşenlerle kuşburnu, enfeksiyon durumlarının iyileşme zamanını kısaltır. Kuşburnunun kolesterole karşı etkisi, onun birçok rahatsızlığı da önlemesine yardımcı olur.

