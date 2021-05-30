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30 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 08:30:00

KORONA SONRASI KALBE VE AKCİĞERLERE DİKKAT

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Pandemi ilk günden itibaren en çok yaşlı bireyleri ve kronik rahatsızlığı (hipertansiyon, obezite ve diyabet) olan kişileri etkilemektedir.

Pandemi ilk günden itibaren en çok yaşlı bireyleri ve kronik rahatsızlığı (hipertansiyon, obezite ve diyabet) olan kişileri etkilemektedir. Virüsten etkilenenlerin çoğu herhangi bir semptom göstermiyor iken bazı hastalarda ciddi solunum yetmezliği ve ölüme neden olmakta. Hastalık belirtileri gösterenlerin büyük çoğunluğu evde tedavi ile bu süreci atlatabiliyor. Özellikle solunum yollarını etkileyen hastalık tablosu, hafiften ağıra değişen bir seviyede seyredebiliyor. Kovid-19'un uzun dönemde vücuda verdiği hasarlar bugünlerde ortaya çıkmaya başlarken geçmiş dönemde yaşanan SARS ve MERS tecrübelerine bakıldığında bu hasarların ağırlıklı olarak solunum sistemi hasarları şeklinde olacağı görülmektedir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Hijran Mammadova, 'Kovid-19 sonrası taburcu olan hastaların akciğerlerinin 1 hafta 10 gün sonra tamamen normale döndüğünü' ifade ederek taburculuktan sonra ise 1. ve 3. Aylarda hastaların doktor muayenesi olması gerektiğini belirtti. Uzm. Dr. Hijran Mammadova, "Korona akciğerdeki alveol dediğimiz solunum keseciklerinde hasara yol açarak orada bir sertleşme, büzüşme, solunum keseciklerinin fonksiyonlarını yitirmesine neden oluyor. Hasarın yaygınlığı, şiddeti arttıkça hastaları solunum yetmezliğine götürebiliyor. Bu durum her hastada farklı seyretmekte. Hastanın kendi bağışıklık sisteminin gücüyle beraber bazı hastalarda solunum yetmezliğine, bir kısım hastada yoğun bakıma kadar ilerleyebilmekte. Bazı hastalarda çok yaygın akciğer büzüşmesi denilen tabloya yol açıyor. Tabii ki bu hastalarda akciğerdeki düzelmeler akciğer büzüşmesi oluştuysa ayları bulabiliyor" dedi.

Etiketler : KALBE VE AKCİĞERLERE DİKKAT korona tansiyon
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