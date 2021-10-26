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26 Ekim 2021 Salı 08:30:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 08:30:00

Korona çocukların gözlerini bozdu

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Pandemi sürecinde çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi. Bu dönemde çocuklarda göz hastalıkları arttı, gözde kırma sorunu baş gösterdi.

Pandemi sürecinde çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi. Bu dönemde çocuklarda göz hastalıkları arttı, gözde kırma sorunu baş gösterdi.

Gözde kırma kusuru oluşumu açısından hassas olunan bu gelişim döneminde, uzun süre dijital ekran kullanımı, yakın çalışma ve kapalı ortamlarda zaman geçirme çocuklarımızın göz sağlığını olumsuz etkiledi. Yeterince iyi göremeyen bir öğrencinin yüz yüze eğitimde tahtayı görme çabası hem kendinin hem de eğiticinin dikkatini dağıtır. Ayrıca dersi etkili takibinde ve öğrenmesinde sorun oluşturur.

Görme keskinliği uygun gözlükle düzeltilen çocukların daha mutlu ve özgüveni yüksek şekilde derse katılım sağladığını anlatan Göz Doktoru Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, "Görme ile ilgili sorunlar ortadan kalktığında çocuklar kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilir. Çocukların her yıl okula başlamadan önce düzenli göz muayenesi olmaları bu anlamda çok değerli" ifadelerini kullandı.

DERSTEKİ BAŞARIYI ETKİLER

Tanrıverdi, daha önce görme sorunu olmayan çocuklarda gözlük ihtiyacının ortaya çıkıp çıkmadığının kontrol ettirilmesi gerektiğini belirterek, halihazırda gözlük kullanan çocukların kullanmakta oldukları gözlüklerin yeterliliğinin mutlaka bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizdi. Kırma kusuru olan çocukların uygun gözlük kullandıklarında derse katılımlarının artacağını ifade eden Cafer Tanrıverdi, çocukların böylece ödevlerini daha kolay yapacağını, daha rahat kitap okuyacağını ve böylece başarıya ulaşacaklarını aktardı.

TABLETLE OYNAMANIN SÜRE KISITLAMASI OLMALI

Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, gözde kırma kusurlarının oluşması ve ilerlemesinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu kaydederek şu tavsiyelerde bulundu: "Çocuklarımızın göz sağlığı için genetik faktörleri ekarte etmemiz mümkün olmasa da çevresel faktörlerde düzenleme yapabiliriz. Çocukların göz sağlığının korunması ve kırma kusuru olan çocuklarda ise hastalığın ilerleme hızının azalması için telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla yapılan yakın çalışma süresinin kısıtlı tutulması gerekiyor. Mümkünse sık mola verilmesi, molalarda uzağa bakılabilecek açık bir alana çıkılması da faydalı olacaktır. Ayrıca her gün dış ortamda mutlaka düzenli zaman geçirilmesini öneriyoruz."

Etiketler : Korona ÇOCUK GÖZ Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi
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