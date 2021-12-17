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Kontakt lensle uyumayın
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17 Aralık 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 08:00:00

Kontakt lensle uyumayın

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Dünyaya açılan bir pencere olan gözlerimiz, dış ortamla sürekli temasta olduğu için enfeksiyonlara da açık oluyor.

Dünyaya açılan bir pencere olan gözlerimiz, dış ortamla sürekli temasta olduğu için enfeksiyonlara da açık oluyor. Dış ortamla direkt bağlantıda olan gözü koruyucu katmanlar göz kapağı, kirpikler ve konjonktiva'nın (göz zarı) enfekte olabildiğini belirten Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, "Göz kapağına ait yara izi, tümöral lezyonlar, yaşa bağlı cilt dokusunda gevşeme, kapağının içe veya dışa dönmesi göz kapağının gözü koruma yeteneğini azaltması ve koruma faktörlerini zayıflatması gibi çeşitli nedenler enfeksiyona eğilim oluşturur.

Bu durumlarla karşılaşmamak için güneş kremi kullanarak cilt kalitemizin bozulmasını engellemek, güneş gözlüğü ile UV ışıklarından gözümüzü korumak, her türlü darbeden yüz ve gözümüzü sakınmak gerekir. Ayrıca çalışırken, iş güvenliği ekipmanlarını kullanmak çok önemlidir" dedi. Op. Dr. Konya, yenidoğanlarda daha sık olmakla birlikte, gözyaşı kanallarında darlık veya tıkanıklık bulunan yetişkin kişilerde de enfeksiyona yatkınlığın bulunduğunun altını çiziyor. Göz yüzeyinden temizlenemeyen artık maddelerin yüzeyde birikip enfeksiyon riskini arttırdığını belirten Op. Dr. Konya, göz punktumlarına yapılacak masajla bu durumdan zarar görme ihtimali neredeyse sıfıra düşürülebileceğine dikkat çekiyor. Enfeksiyona yatkınlıkta bir başka nedenin kontakt lenslerin uygunsuz kullanımı olduğunu ifade eden Op. Dr. Konya; lensle uyumanın, havuz ya da denize girmenin yanlışlığını hatırlatıyor. Gece lensle uyumanın kornea dokusunun oksijen almasını engelleyerek ve metabolizmasını bozarak koruma kalkanına zarar verdiğini, şiddetli keratite (kornea enfeksiyonu) sebep olduğunu anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Op. Dr. Hakkı Özgür Konya, kontakt lensleri sabah takıp uyumadan önce mutlaka çıkarmanın, lens solüsyonu ile temizlemenin enfeksiyonları azaltacağını belirtiyor.

Etiketler : Kontakt lensle uyumayın Op. Dr. Hakkı Özgür Konya göz zarı
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