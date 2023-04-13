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13 Nisan 2023 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 17:00:00

Kısırlığın yüzde 20'si teşhis edilemeyen nedenlerden kaynaklanıyor

Kaynak: AA

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, kısırlığın yüzde 80'inin erkekler ve kadınlarla ilgili nedenlerden meydana geldiğini belirterek, yüzde 20'sini ise tetkiklere rağmen neden bulunamayan çiftlerin oluşturduğunu belirtti.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, tıptaki adı "infertilite" olan kısırlıkla ilgili yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı rapora işaret ederek, dünyada her 6 çiftten birinin kısırlık yaşadığını aktardı.

Çocuk sahibi olamamanın hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olmaya devam ettiğini aktaran Buyru, bu durumu yaşayan çiftlerin bir kısmına çeşitli tedavi yöntemleriyle yardımcı olabildiklerini ancak bir kısmında tüm tedavilere rağmen çocuk sahibi olmada sıkıntı yaşayabildiklerini ifade etti.

Hem kadın hem de erkekten kaynaklı nedenlerle kısırlık yaşanabildiğini kaydeden Buyru, şu bilgileri paylaştı:

"Bir yıl korunmasız ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamayan çiftlerde kısırlıktan söz etmek mümkün. Kadın 35 yaşın üzerindeyse bir yıl beklemeye gerek yok, 6 aydan itibaren tetkik ve tedavilere başlamak gerekir. Kadından kaynaklanan yumurtlama, tüplerle ya da rahimle ilgili problemler kısırlık nedeni olabiliyor. Erkekte de doğuştan ya da sonradan ortaya çıkan bir takım faktörler, hastalıklar çocuk sahibi olmayı zorlaştırabiliyor. Bazen de tetkiklerde hiçbir sorun olmayabiliyor, kısırlığın nedenini açıklayamıyoruz. Kısırlığın yüzde 40'ı kadınlarla yüzde 30'u ise erkeklerle ilgili nedenlerle meydana geliyor. Yüzde 10'u hem kadın hem erkeklerle ilgili problemlerden kaynaklanıyor. Yüzde 20'si ise tetkiklere rağmen bir neden bulunamayan çiftlerden oluşuyor."

"TÜP BEBEK İÇİN 40 YAŞIN ALTINDAKİ KADINLARDA 2 DENEMEYE KADAR DESTEK SAĞLANIYOR"

Prof. Dr. Faruk Buyru, kısırlık sorununun sosyal nedenlerle de yaşanabileceğini aktararak, giderek daha ileri yaşta çocuk sahibi olmaya çalışmanın, evli olup gebe kalmayı ertelemenin buna yol açabildiğini ifade etti.

İleri yaşın erkekler için de sorun olabildiğine dikkati çeken Buyru, bazı çalışmaların, erkekte sperm sayısı ve hareketliliğinin çevresel faktörlere bağlı olarak yıllar içerisinde azalabildiğini ortaya koyduğunu, bunun da erkeğin çocuk sahibi olmasını zorlaştırabileceğini kaydetti.

Kısırlığın bunu yaşayan kişiler kadar toplumu da ilgilendirdiğinin altını çizen Buyru, "Bazı kurumlar bekarlıktan itibaren yumurta dondurmayı teşvik edip, çalışanlarına ekonomik destek sağlıyor. Çünkü tüp bebek gerek teknolojik gerek ilaç kullanımı olarak oldukça maliyetli bir tedavi seçeneği. Devlet, ülkemizde 2 denemeye kadar 40 yaşın altındaki kadınlarda destek sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Buyru, geç evlenme, kentsel yaşama geçiş, kariyer problemleri ile çeşitli çevresel faktörlerin yumurta ve sperme olumsuz etkiler vermesi nedeniyle kısırlığın giderek daha da artacağı uyarısında bulundu.

Etiketler : faruk buyru kısırlık gebelik

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