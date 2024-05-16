Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile bir araya geldi.

Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti. �������� pic.twitter.com/i55Mqfrmax — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 16, 2024