Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile bir araya geldi.
Bakanımız @HakanFidan, Ankara'da, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti. �������� pic.twitter.com/i55Mqfrmax— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 16, 2024
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