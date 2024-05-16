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16 Mayıs 2024 Perşembe 15:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 15:45:00

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous'u kabul etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous'u kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Ankara'da BM Kadın Birimi İcra Direktörü Bahous ile bir araya geldi.

Etiketler : hakan fidan bm sima bahous
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