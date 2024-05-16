TUSAŞ Genel Müdürü Kotil tarih vererek müjdeyi duyurdu: Hazır olun
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir "HÜRJET" paylaşımında bulundu. Kotil tarih vererek, "Sürprize hazır olun" mesajı verdi.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun!" dedi.
TUSAŞ, testlerine devam edilen HÜRJET'in havada manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil paylaşımda, "Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun" ifadelerine yer verdi.
Testleri hızla devam eden HÜRJET'imiz manevralarını başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyor. 19 Mayıs'ta sürprize hazır olun! https://t.co/1YbIuPegfY— Temel Kotil (@Temel_Kotil) May 16, 2024
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- TUSAŞ Genel Müdürü Kotil tarih vererek müjdeyi duyurdu: Hazır olun