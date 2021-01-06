  • BIST
    1504.83
  • Dolar
    7,3124
  • Euro
    9,0056
  • Altın
    454,0970
İstanbul
9 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Darbe girişimini izlediği evle ilgili flaş detay
TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde
AK Parti'den Başbuğ, Ataklı ve Sağlar'a suç duyurusu
FETÖ'nün iki kritik ismi Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi
DSÖ ekibi Çin'e giremedi
PKK 25 çocuğu daha dağa kaçırdı
Fazıl Say'ın paylaşımı tartışma yarattı! "Türkiye'nin acı gerçeği"
Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim'in tüm planları kızları Ses'e göre
Seray Kaya babasının acısıyla doğum gününü değiştirdi
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen çiftinden önlemlerle alışveriş
İrem Sak-Uraz Kaygılaroğlu atışması
Şeyma Subaşı'nın Mısır'dan peri masalı
Yağız Can Konyalı: Hep istediğim projelerde oldum
Burcu Esmersoy'un bakım günü
Cemiyet hayatının tanınan simalarından Hande Demir: Gerçek kürk giymem
Yağmur Ünal'dan Türkan Şoray açıklaması: Annem istesin proje yaparım
Komşuları için atölye kurdu
Polisin can dost mesaisi
Koronavirüsün kökenini araştıracaklardı! DSÖ ekibi Çin'e giremedi
Elinde mama köy köy dolaşıyor
Evde kalanlara çevrimiçi konser
Geleceğin ciritçileri karda yetişiyor
Virüs nörolojik hastalığı alevlendiriyor
Dezenfektan sonrası elleri yıkamayın
06 Ocak 2021 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 15:00:00

Kilolardan kurtulmak için günde 2 bardak süt önerisi

ABONE OL

Günlük beslenme düzeninin değiştiği yılbaşı döneminde yaşanan kilo sorunlarına karşı uzmanlar günde iki bardak süt içilmesinin öneminin altını çiziyor.

Glisemik indeksi yüksek olan süt; diyet sırasında tüketildiğinde kişilerin sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, “Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan, glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de düzensiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli bir yer tutuyor” dedi. İnanç ayrıca, kış mevsiminde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının grip, soğuk algınlığı, farenjit gibi kış hastalıklarının önlenmesinde, içeriğinde 40’tan fazla besin öğesi bulunan sütün de önemli rol oynadığını vurguladı.

Etiketler : süt Neriman İnanç günlük beslenme
Yollarımız açık olsun

Yollarımız açık olsun
2021 benim yılım olacak

2021 benim yılım olacak
Cenk Eren'den Ajda Pekkan ile birliktelik iddialarına yanıt geldi! 'Benim dostumdur'

Cenk Eren'den Ajda Pekkan ile birliktelik iddialarına yanıt geldi! 'Benim dostumdur'
Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti

Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı sessizleşti
Eyvah kızım evleniyor

Eyvah kızım evleniyor
Çanakkale'de arsa topluyor

Çanakkale'de arsa topluyor
Kolunda 1 milyon TL taşıyor

Kolunda 1 milyon TL taşıyor
Yüzdeki değişime anne yorumu

Yüzdeki değişime anne yorumu
Pandemiden yeni bir şarkı

Pandemiden yeni bir şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER