Kilo kontrolü Kovid-19'a karşı da önemli

Endokrinolog Doç. Dr. Emre Bozkırlı, başta hipertansiyon, diyabet, kan yağlarında yükseklik gibi metabolik problemler olmak üzere, kalp-damar hastalıkları, solunum sistemi problemleri, karaciğer yağlanması gibi ciddi hastalıklara yol açabilen obezitenin, kilo verme sonucunda tüm bu olumsuz tablolarda anlamlı derecede düzelebildiğini kaydetti. Obezitenin Kovid-19 pandemisi ile de yakın ilişki içinde olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bozkırlı, "Yapılan çalışmalara göre yüksek kilolu ve obez hastalarda normal kilolu hastalara göre ortalama Kovid-19 pozitifliğinde yüzde 46, hastaneye yatışlarda yüzde 113 ve Kovid'e bağlı ölümlerde yüzde 48 artış olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak kilo kontrolü koronavirüsten korunma ve hastalığın hafif geçirilmesi yönünden de büyük önem taşıyor" diye konuştu.