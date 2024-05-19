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19 Mayıs 2024 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 13:30:00

Bakan Tekin'den "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" mesajı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, vatan üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden "manda ve himaye" savunucularının o günlerde olduğu gibi bugün de var olabileceğine işaret ederek, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife, bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek" ifadesin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere hitaben yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a adım attığı tarihi günün yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

19 Mayıs'ın, "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım" diye bağımsızlık aşkıyla yüreklerin nasıl çarptığını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde "Ya istiklal ya ölüm" diyen milletin nasıl bir diriliş manifestosu oluşturduğunu hatırlattığını belirten Tekin, "Bir milletin topyekun kıyama kalkışını, birlik ve beraberliğini simgeleyen o günlerde sen, ben, öteki yoktu; tek vücut olmuş biz vardık. Kurtuluş Savaşı'nın meşalesi, 'Hakkıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal' nidalarıyla alevlenmiş, gencinden yaşlısına tüm yürekleri bir araya getirerek bağımsızlık aşkını tüm topraklarımıza yaymıştır." düşüncesini dile getirdi.

"19 MAYIS, GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR PUSULA"

Bakan Tekin, her zorluğu aşan, her badireyi başarıyla göğüsleyen ve yüce idealler etrafında kenetlenmiş milletin ruhunun, gençlerin damarlarında kudretle attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, geleceğe ışık tutan bir pusuladır. Siz gençler, bu pusulanın işaret ettiği yolda yürüyen neferler ve bu vatanın umudusunuz. İnanıyoruz ki Gazi Mustafa Kemal'in 'en büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi aynı feraset ve azimle ilelebet koruyarak yücelteceksiniz.

Vatanımız üzerinde müstevli emelleri olan dış düşmanlar gibi içerden 'manda ve himaye' savunucuları o günlerde olduğu gibi bugün de var olabilir, yarın da olacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize düşen birinci vazife bu tür tehlikelere karşı her daim ülkesini ve milletini düşünen bir nesil yetiştirmek. Hem bu amaçla ve hem de ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine ulaşmayı hedefleyen bir azimle çalışmaktayız."

Gençleri, sadece bilgili ve üretken değil, aynı zamanda erdemli ve yüksek ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmeyi görev edindiklerini aktaran Tekin, "Milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, etik değerlere sahip gençlerin yetişmesi için gerekli tüm kaynakları seferber ederek bilgi ve becerilerinizin en üst düzeye çıkması için birçok farklı çalışmalar yürütmekteyiz. Eğitimden sanata, spordan bilime kadar her alanda sizlerin yanında olup gelişiminize katkı sunacak her türlü programı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Etiketler : yusuf tekin atatürk 19 mayıs atatürkü anma gençlik ve spor bayramı
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