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16 Ocak 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 09:00:00

Kalbini seven beyaz çikolatadan uzak dursun

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Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır.

Kalp krizlerine genellikle koroner kalp hastalığı neden olur. Koroner arterleri tıkayan madde, kolesterol birikintileridir. Kolesterol, normal bedensel işlev için hayati öneme sahiptir ancak çok fazla olması da zararlıdır. Sağlıksız bir yemek, karaciğerde yapılan ve parçalanan yüksek kolesterole yol açabilir. "Çok fazla doymuş yağ içeren yiyecekler yemek, karaciğerin kolesterolü kullanma şeklini değiştirir. Diyetinizde bunları azaltmaya çalışmalısınız" diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kalp krizi riskini azaltmak için uzak durulması gereken yiyecekleri şöyle sıraladı: "Beyaz çikolata, şekerleme, kek, puding ve bisküvi, hamur işleri, börek, poğaça, sosis, hamburger, pastırma ve kebap gibi yağlı etler, margarin, Hindistan cevizi, krema, süt, yoğurt, krem peynir gibi tam yağlı süt ürünleri."

DOYMAMIŞ YAĞ İÇEREN YİYECEKLER

"Birçok gıdanın üzerinde doymuş ve doymamış yağların bir listesi vardır. Doymuş yağ oranı yüksek yiyecekleri kesmeye, daha fazla doymamış yağ içeren yiyeceklerle değiştirmeye çalışın" diyen Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, "Enerjimizin üçte biri, bir kadın için günde yaklaşık 70 gr ve bir erkek için günde 90 gr yağdan gelmelidir. Ancak doymuş yağların bunun üçte birinden fazlasını içermemesi önerilir (kadınlar için 20 gr ve erkekler için 30 gr)" diyor.

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