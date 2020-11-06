Hafızayı güçlendiren altın değerinde besinler

Hatıralar, anılar, dün, bugün ve hatta yarın… Hepsinin bir anlamı ve hayata değer katan yönleri var. Hepsi bizi biz yapan sahip olduğumuz en kıymetli kazanımlar. Bu kazanımları bir arada tutan ise yıllara ve dış etkenlere yenik düşen hafızamız! Kompleks bir yapıda olan hafıza, basit rutin işlerimizden en güçlü donelere kadar tüm detayları doğru bir düzleme koyarak hayatımızı idame etmemizi sağlıyor. Ancak birçok faktör hafızanın zayıflamasına ve eski performansını göstermeyi engelleyebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, hafıza güçlendiren besinleri anlattı.



DENİZDEN GELEN MUCİZE; BALIK

Önemli bir problem olan unutkanlık için doğanın en özel armağanlarından biri olan balıktan faydalanmalısınız. Balık içeriğindeki yüksek omega 3 sayesinde hafızanın en önemli dostları arasında yer alıyor. Haftada en az 2 kere tüketilmesi önerilen balık, hafızayı güçlendirmesinin yanı sıra beyni de koruyarak bilişsel fonksiyonların düzenli olarak çalışmasını sağlıyor. Özellikle çocuklarda balık tüketimi dikkat dağınıklığı azaltabilmekte.



PROTEİN DEPOSU; SÜT VE PEYNİR

Hafıza gelişiminin en önemli yakıtı olan protein, süt ve peynirde bol miktarda bulunmaktadır. Dolayısıyla güçlü bir hafıza için beslenme listesinden eksik edilmemesi gereken besinler arasında yer alırlar. Gün içinde alınan bu üçlü yavaş ama sürekli bir enerji kaynağı yaratarak hafızanın taze kalmasını sağlıyor.



HAFIZA DOSTU BESİN; YUMURTA

Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurta hafıza güçlendirici besinlerin başında yer alıyor. Düzenli olarak tüketildiğinde beyinsel fonksiyonlarının gelişimine katkı sağlayan yumurta, aynı zamanda hücrelerin kendi kendisini onarmasını sağlıyor. Beyin gelişimi ve hafıza için önemli bir besin kaynağı olan yumurta yeter kadar tüketilmediğinde ise uzun vadede konsantrasyon eksikliği, beyni ilgilendiren problemlerle karşılaşılıyor. Anne sütünden sonra gelen en değerli besinimiz yumurtayı beslenmemizde sık sık yer vermekte fayda var.



BEYİN VE HAFIZA İÇİN CEVİZ ETKİSİ



Cevizin içeriğinde yer alan bazı bileşenler bilişsel fonksiyonların gelişimi için çok önemli bir görev üstleniyor. Mucize besin olarak gösterilen ceviz; hafıza, konsantrasyon ve bilgi işleme hızı dahil olmak üzere bilişsel fonksiyon performansı arttırıyor. Folik asit, E vitamini, demir fosfor, magnezyum minerallerinden zengindir.

YAŞAMIN EN ÖNEMLİ KAYNAĞI; SU

Suyun mucizevi etkileri saymakla bitmez. Genel sağlıktan spesifik sağlık konularına kadar geniş bir yelpazede etki alanı olan su, hafıza üzerinde de ciddi bir etki gösteriyor. Sağlıklı bir vücut için su şart. Yaşam kaynağı olarak nitelendirilen su oranı yüzde 10 ve altına inerse ölüm tehdidi söz konusudur. Vücutta taşıyıcı görevi vardır, hücre ve dokulara oksijen taşır. Günde 8-12 bardak su içmeyi ihmal etmeyelim.



TAM TAHILLILAR



B grubu vitaminlerinden zengin tahıllılar hafızayı korumak için gereklidir. Bu nedenle beslenmemizde ekmeğe yer verelim.