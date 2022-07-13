Güneşten D vitamini almak için yarım saat yeterli

Uzmanlar vücut için büyük önem taşıyan D vitamininin vücutta en çok deriden salgılandığını belirterek, "Günlük yarım saat düzenli güneşlenme, vitamin alımı için yeterli olur" dedi. Dr. Mustafa Tosun, "D vitamini vücudumuzda en çok deride salgılanıyor. Özel kemik gelişimi ve vücut için temel vitaminlerden bir tanesi. Bu nedenle eksikliği oldukça önemli. Hastaların günlük dışarıya çıkıp, güneşlenmeleri gerekmekte. Güneşlenme saatleri olarak 10.00 ile 16.00 arasını önermiyoruz. Çünkü bu kez de güneşin yan etkileri söz konusu oluyor. Deri kanserleri, güneşten kaynaklanan deri yaşlanması ve lekeler gibi yan etkiler var. Uygun zamanda günlük yarım saat sadece bir kolunu açık bulundurarak, güneşe maruz bırakmaları yeterlidir" dedi.