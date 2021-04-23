Gece-gündüz ritmini koruyun

Ramazan ayının bu yıl koronavirüs pandemisiyle birlikte yaşanması uykusuzluk ve aşırı uyuma gibi çeşitli uyku bozukluklarına yol açabilir. Ramazan döneminde en sık görülen sorunun gece-gündüz ritminin kayması olduğuna dikkat çeken uzmanlar, öğleden sonraki uzun uyumalardan kaçınılmasını öneriyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, gece-gündüz ritminin korunabilmesi için yatış ve kalkış rutinleri belirlenmesini ve sabah uyanıldığında mutlaka pencerelerin açılıp gün ışığı alınmasını tavsiye ediyor. Uyku düzenini bozan bir diğer durumun da yemek yenilip yatılması sonucu uykunun sindirim faaliyetlerine bağlı bozulması olduğunu belirten Prof. Dr. Barış Metin, "Bu durumu engellemek için gece yatmadan ve sahurda ağır yenilmemesi gerekir. Uykuya yatmadan önce yağlı ve kızartma tarzı gıdalar tüketilmemelidir. Özellikle reflü rahatsızlığı olan kişiler yatmadan önce yemek yerlerse reflüleri kötüleşebilir. Reflü uykuyu bozan bir durumdur" diyor.

