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18 Mart 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 08:30:00

Emziren anneler için beslenme tüyoları

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Emziren annelerin beslenmesiyle kolik bebekler arasında bir ilişki olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ayşegül Parlak, "Bebeklerin yüzde 75 ila 80'nin de gaz problemi görülüyor. Özellikle kolik bebekleri olan anneler ne yiyeceğini şaşıyor. Anneler bu konuda beslenme önerilerine dikkat etmeli" dedi.

1-Anne sütünün yüzde 80'nini su oluşturur. Bu nedenle günde 3 litre sıvı tüketimi olmalı. Bol bol su içmeli, beraberinde komposto, loğusa şerbeti tüketilmeli. Ihlamur, papatya, rezene gibi hem anneyi rahatlatıcı hem de sütünü artırıcı bitki çayları günlük 1-2 fincan tüketilebilir.

2-Meyve, sebze, et-süt ürünleri, tahıllar, bakliyatlar ve kuruyemiş olmak üzere her besin grubundan dengeli beslenmelisiniz.

3-Et, yumurta, balık, sakatat, kuruyemiş (ceviz, badem), kurutulmuş meyveler (erik, üzüm, kayısı), yeşil yapraklı sebzeler demir yönünden zengin besinlerdir. Bu besinlerin haftada 4-5 kez tüketilmesini öneriyoruz.

4-Mutlaka iyotlu tuz kullanmalı. İyot doğal besinlerle alınamaz. Ve iyot bebeğin zeka gelişiminde etkilidir.

5-Mevsiminde meyve ve sebze tüketin. Koyu yeşil sebze ve sarı sebzeler yenilmeli.

6-Yulaf, arpa, tahin, dereotu, havuç, rezene, fındık, ceviz anne sütü yapımını artırır.

7-Günlük tam tahıllı ekmek tüketimini ihmal etmeyin.

8-Günlük yumurta tüketimi bebeğinizin beyin gelişimi için önemlidir. Et, tavuk, yumurta protein yönünden zengin olup haftada 3-4 kez tüketilmeli.

9- Emzirme döneminde demir ihtiyacı artar, bunun için kırmızı et, yumurta, kurutulmuş meyveler yenilmelidir.

10- Kalsiyum ihtiyacı için süt, peynir, kaşar, yoğurt günlük tüketilmelidir.

Etiketler : bebek anne emzirme beslenme sağlıklı beslenme
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