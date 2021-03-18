Emziren anneler için beslenme tüyoları

1-Anne sütünün yüzde 80'nini su oluşturur. Bu nedenle günde 3 litre sıvı tüketimi olmalı. Bol bol su içmeli, beraberinde komposto, loğusa şerbeti tüketilmeli. Ihlamur, papatya, rezene gibi hem anneyi rahatlatıcı hem de sütünü artırıcı bitki çayları günlük 1-2 fincan tüketilebilir.



2-Meyve, sebze, et-süt ürünleri, tahıllar, bakliyatlar ve kuruyemiş olmak üzere her besin grubundan dengeli beslenmelisiniz.

3-Et, yumurta, balık, sakatat, kuruyemiş (ceviz, badem), kurutulmuş meyveler (erik, üzüm, kayısı), yeşil yapraklı sebzeler demir yönünden zengin besinlerdir. Bu besinlerin haftada 4-5 kez tüketilmesini öneriyoruz.

4-Mutlaka iyotlu tuz kullanmalı. İyot doğal besinlerle alınamaz. Ve iyot bebeğin zeka gelişiminde etkilidir.

5-Mevsiminde meyve ve sebze tüketin. Koyu yeşil sebze ve sarı sebzeler yenilmeli.

6-Yulaf, arpa, tahin, dereotu, havuç, rezene, fındık, ceviz anne sütü yapımını artırır.

7-Günlük tam tahıllı ekmek tüketimini ihmal etmeyin.

8-Günlük yumurta tüketimi bebeğinizin beyin gelişimi için önemlidir. Et, tavuk, yumurta protein yönünden zengin olup haftada 3-4 kez tüketilmeli.

9- Emzirme döneminde demir ihtiyacı artar, bunun için kırmızı et, yumurta, kurutulmuş meyveler yenilmelidir.

10- Kalsiyum ihtiyacı için süt, peynir, kaşar, yoğurt günlük tüketilmelidir.