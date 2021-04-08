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08 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00

Doğuştan işitme kaybı tedavi edilebiliyor

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Uzmanlar, doğumsal işitme kaybı yaşayan çocuklarda işitme implantları ile işitme engelinin tamamen ortadan kaldırılabildiğini belirtti.

Uzmanlar, doğumsal işitme kaybı yaşayan çocuklarda işitme implantları ile işitme engelinin tamamen ortadan kaldırılabildiğini belirtti. Prof. Dr. Bahar Çolpan, Türkiye'de başarıyla yürütülen yenidoğan işitme taraması ile doğumsal problemlerin tespit edilebildiğini, hastalara hemen işitme cihazı önerildiğini ve rehabilitasyona yönlendirildiğini kaydetti. Cihazdan fayda görmeyen hastalarda, koklear implant operasyonu açısından hazırlıkların yapılmaya başlandığını aktaran Çolpan, uygun olan adaylara 1 yaşında bilateral koklear implant operasyonu uygulandığını dile getirdi.

Etiketler : çocuk işitme engeli implant bahar çolpan
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