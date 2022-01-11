Deltacron mutasyonunda gerçek ortaya çıktı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı tarafından keşfedilen ve yeni bir koronavirüs mutasyonu olarak adlandırılan Deltacron'un, laboratuvar kontaminasyonunun (bulaşma) sonucu oluştuğu bildirildi.

TRT Haber'de yer verilen habere göre, İngiliz bilim insanları, "Deltacron" adlı bir hibrit koronavirüs mutasyonunun büyük olasılıkla yeni bir endişe verici varyant değil, bir laboratuvar kontaminasyonunun (bulaşma) sonucu olduğunu söyledi.

MUTASYON DEĞİL, KONTAMİNASYON

Imperial College London'daki bulaşıcı hastalıklar bölümünden bir virolog olan Tom Peacock hafta sonu, "Birkaç büyük medya kuruluşu tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizileri oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor." dedi.

İngiltere'nin Wellcome Sanger Enstitüsü'nde Kovid-19 Genomik Girişimi başkanı Jeffrey Barrett, iddia edilen mutasyonların genomun belirli dizileme prosedürlerinde hataya açık bir kısmında bulunduğunu söyledi. "Bu neredeyse kesinlikle Delta ve Omicron soylarının biyolojik bir rekombinantı değil." dedi.

DSÖ'de bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu olan Maria van Kerkhove, "Deltacron, flurona veya fluorone gibi sözcükleri kullanmayalım. Bu kelimeler virüslerin /varyantların birleşimini ima ediyor ve bu olmuyor." açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir Kovid-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etmişlerdi.

Kıbrıs Üniversitesi'nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırmıştı.

CNBC'de yer alan haberde ekibin Deltacron'un Delta ve Omicron varyantının birleşiminden oluştuğu görüşünde olduğu ve 25 vaka bulunduğu yazılmıştı.