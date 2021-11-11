VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye dahil 33 ülke mutabakata imza attı! 2040'a kadar süre verildi
HDP savunması Yargıtay'da!
Prof. Dr. Uğur Şahin'den Türkiye şartı
Fransa çaldıklarını 129 yıl sonra iade etti
Eren Kış-2 operasyonu başladı
Yunan gazetesine haddini bildirdi
TUŞAŞ Genel Müdürü Kotil noktayı koydu: Milli Muharip Uçak 2022'de bitecek
Teröristin umudu CHP
NATO'dan tarihi Hürkuş kararı
Haluk Bayraktar'dan müjdeli haber
Ajda sürekli ses egzersizi yapar
Dünya var oldukça izindeyiz
uçakta milyonluk pişti
Beyin damarında tıkanma dil merkezini etkiliyor
Sadece su içerek kilo verilmez
Koronavirüsü bilinçaltınıza bulaştırmayın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 11 Kasım
Çocuğunuzu "Turp" gibi yapmak isterken hasta etmeyin
Aylardır yapılan çalışmalar sonuç verdi!
Doğal gazda yeni gelişme: 2022'de devreye alacağız
Başkan Erdoğan, Mansur Yavaş'a başsağlığı diledi
Pandeminin seyrini değiştirecek keşif: DH1047
Günlük Kovid-19 verileri açıklandı
Moody's'ten Türkiye'ye övgü
11 Kasım 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:11 Kasım 2021 Perşembe 07:30:00

Çocuğunuzu "Turp" gibi yapmak isterken hasta etmeyin

ABONE OL

Anneler dikkat! İçinde dereotu, kereviz, rezene, maydanoz, soğan ve sarımsak bulunan baharatlar çocukta alerji yapabilir. Baharattaki etken maddeler, ciltte tahrişe, hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma gibi semptomlara neden oluyor.

Anneler dikkat! İçinde dereotu, kereviz, rezene, maydanoz, soğan ve sarımsak bulunan baharatlar çocukta alerji yapabilir. Baharattaki etken maddeler, ciltte tahrişe, hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma gibi semptomlara neden oluyor.

Günümüzde yemeklere tat ve lezzet vermek için kullanılan baharat aynı zamanda sağlığa da faydalı. Üstelik Türkiye, baharatı en çok kullanan ülkeler arasında yer almakta, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfak kültüründe baharat belirleyici rol oynuyor. Sağlığa faydalı olduğu için özellikle yemeklerde sıkça kullanılan baharat konusunda anneler dikkatli olmalı. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Gür Çetinkaya, "Baharatın içindeki etken maddeler, ciltte tahrişe, hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma gibi semptomlara neden olmaktadır. Baharat alerjisine, ürünün içeriğindeki bir alerjen proteine karşı oluşan duyarlılık neden olmaktadır. Böylelikle ürtiker, anjiyoödem, astım alevlenmesi, anafilaksi gibi alerjik reaksiyonların oluşma ihtimali az da olsa rastlanmakta. Anneler özellikle bazı sebzelerden üretilen baharatlar konusunda dikkatli olmalı. Çocuklarda sıklıkla rastlanan alerjik reaksiyonların nedeni; dereotu, kereviz, rezene, maydanoz, soğan ve sarımsak olabilmektedir. Bu nedenle ailelerin, içeriğinde 'maydanozgil' ve 'zambakgil' türü bulunan ürünlere temkinli yaklaşmalı" dedi.

TUZ VE ŞEKER DE ZARARLI

Özellikle bir yaş altında tuz ve şeker tüketimi önerilmiyor. Hem ülkemizde hem dünyada baharatlar 6-8 ay gibi diyetlere tat vermek amacı ile eklenmekte. Özellikle küçük yaşta çocuklara verilen acı baharatlar, reflü, hazımsızlık ve diğer sindirim sistemi problemlerine neden olabilmekte. Baharat alerjisinin tanısı, diğer besin alerjilerine göre zor konulmakta. Bunun da en önemli nedeni, çok küçük miktarlarda yiyeceklere eklenmesi, kimi zaman kullanılan baharat karışımları içerisinde tam olarak hangi baharat olduğunun bilinmemesi. Bu nedenle aileler ve hastalar tarafından çoğu zaman baharata karşı olan alerjinin fark edilemediğine de değinen Doç. Dr. Pınar Gür Çetinkaya şunları dile getirdi:

PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

"Eğer kişide, farklı yiyeceklerin tüketiminden sonra veya ticari-paketli olarak tüketilen bir yiyecekten sonra; alerjik reaksiyon oluyor ancak evde hazırlanınca olmuyorsa baharat alerjisinden şüphe etmemiz gerekir. Burada bir yiyecek günlüğü tutup tam olarak ne tüketildiği ve içeriğinde ne olduğunun detaylı bir şekilde yazılmasında fayda vardır. Bu durumda, detaylı bir öykü, muayene ve sonrasında deri prik testleri, sIgE, yama testleri ve OPT yapılarak hastaya baharat alerjisi tanısı konulur. Tedavide, alerjiden sorumlu baharattan uzak durulması gerekmektedir. Paketli gıda tüketiminde, kozmetik ve temizlik ürünü kullanımında etiket okumak oldukça önem taşımaktadır. Yine hastanın semptomlarında yönelik olarak gereken durumlarda antihistaminler, nemlendiriciler, topikal steroidler, epinefrin enjektörü reçete edilebilir."

Etiketler : anne çocuk hastalık prik testleri sIgE yama testleri
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Çocuk filminde buluşacaklar

Çocuk filminde buluşacaklar
Nazar ile dönüş

Nazar ile dönüş
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor

Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
Alanya'da izdiham

Alanya'da izdiham
Özüne geri döndü

Özüne geri döndü
‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı

‘Arka Sıradakiler'in Özge'si şaşırttı
Kadınlara destek olmak istiyor

Kadınlara destek olmak istiyor
Assolist Defne

Assolist Defne

EN ÇOK OKUNAN HABERLER