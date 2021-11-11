Çocuğunuzu "Turp" gibi yapmak isterken hasta etmeyin

Anneler dikkat! İçinde dereotu, kereviz, rezene, maydanoz, soğan ve sarımsak bulunan baharatlar çocukta alerji yapabilir. Baharattaki etken maddeler, ciltte tahrişe, hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma gibi semptomlara neden oluyor.



Günümüzde yemeklere tat ve lezzet vermek için kullanılan baharat aynı zamanda sağlığa da faydalı. Üstelik Türkiye, baharatı en çok kullanan ülkeler arasında yer almakta, özellikle Güneydoğu Anadolu mutfak kültüründe baharat belirleyici rol oynuyor. Sağlığa faydalı olduğu için özellikle yemeklerde sıkça kullanılan baharat konusunda anneler dikkatli olmalı. Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Doç. Dr. Pınar Gür Çetinkaya, "Baharatın içindeki etken maddeler, ciltte tahrişe, hapşırık, öksürük, gözlerde yaşarma, kızarma gibi semptomlara neden olmaktadır. Baharat alerjisine, ürünün içeriğindeki bir alerjen proteine karşı oluşan duyarlılık neden olmaktadır. Böylelikle ürtiker, anjiyoödem, astım alevlenmesi, anafilaksi gibi alerjik reaksiyonların oluşma ihtimali az da olsa rastlanmakta. Anneler özellikle bazı sebzelerden üretilen baharatlar konusunda dikkatli olmalı. Çocuklarda sıklıkla rastlanan alerjik reaksiyonların nedeni; dereotu, kereviz, rezene, maydanoz, soğan ve sarımsak olabilmektedir. Bu nedenle ailelerin, içeriğinde 'maydanozgil' ve 'zambakgil' türü bulunan ürünlere temkinli yaklaşmalı" dedi.

TUZ VE ŞEKER DE ZARARLI

Özellikle bir yaş altında tuz ve şeker tüketimi önerilmiyor. Hem ülkemizde hem dünyada baharatlar 6-8 ay gibi diyetlere tat vermek amacı ile eklenmekte. Özellikle küçük yaşta çocuklara verilen acı baharatlar, reflü, hazımsızlık ve diğer sindirim sistemi problemlerine neden olabilmekte. Baharat alerjisinin tanısı, diğer besin alerjilerine göre zor konulmakta. Bunun da en önemli nedeni, çok küçük miktarlarda yiyeceklere eklenmesi, kimi zaman kullanılan baharat karışımları içerisinde tam olarak hangi baharat olduğunun bilinmemesi. Bu nedenle aileler ve hastalar tarafından çoğu zaman baharata karşı olan alerjinin fark edilemediğine de değinen Doç. Dr. Pınar Gür Çetinkaya şunları dile getirdi:

PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

"Eğer kişide, farklı yiyeceklerin tüketiminden sonra veya ticari-paketli olarak tüketilen bir yiyecekten sonra; alerjik reaksiyon oluyor ancak evde hazırlanınca olmuyorsa baharat alerjisinden şüphe etmemiz gerekir. Burada bir yiyecek günlüğü tutup tam olarak ne tüketildiği ve içeriğinde ne olduğunun detaylı bir şekilde yazılmasında fayda vardır. Bu durumda, detaylı bir öykü, muayene ve sonrasında deri prik testleri, sIgE, yama testleri ve OPT yapılarak hastaya baharat alerjisi tanısı konulur. Tedavide, alerjiden sorumlu baharattan uzak durulması gerekmektedir. Paketli gıda tüketiminde, kozmetik ve temizlik ürünü kullanımında etiket okumak oldukça önem taşımaktadır. Yine hastanın semptomlarında yönelik olarak gereken durumlarda antihistaminler, nemlendiriciler, topikal steroidler, epinefrin enjektörü reçete edilebilir."