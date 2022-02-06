Çocuğunuz Kovid mi? İnfluenza mı? Tanı kesinleşmeden okula göndermeyin

Koronavirüste de, İnfluenza'da da ateş, öksürük, kas ağrısı, burun tıkanıklığı veya akıntısı, bazen kusma ve ishal gözlenebiliyor. Hastalık kesinleşene kadar en az 2 gün, tanı konulunca İnfluenza'da 7 gün, Kovid-19'da ise 10 gün çocukları okula göndermemek gerekiyor.



Koronavirus ve İnfluenza'nın RNA virüsü ailesinden olması nedeniyle benzer ve ortak yanlarının olduğunu belirten Uzm. Dr. Musa Bostancıoğlu, "Her ikisinde de ateş, öksürük, kas ağrıları, yorgunluk, burun tıkanıklığı veya akıntısı, bazen kusma ve ishal gözlenebiliyor. Bu nedenle her iki viral enfeksiyonda da korunma, mesafe ve hijyene dikkat etmek, hastalığın ne olduğu belli olana kadar en az 2 gün, tanı konulunca İnfluenza'da 7 gün, Kovid-19'da ise 10 gün çocukları okula göndermemek gerekiyor" dedi. Kovid-19 ve İnfluenza'nın (grip) arasında önemli benzerlikler olmakla birlikte, bariz farklar da mevcut olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Musa Bostancıoğlu, okullar açılmadan önce ailelere önemli uyarılarda bulundu.

COVID, 4 KAT FAZLA BULAŞIYOR

Uzm. Dr. Bostancıoğlu, "İnfluenza'nın mevsimsel özellik göstermesine ve bizim gibi Kuzey Yarımküre'de bulunan ülkelerde grip salgınlarının genellikle Ekim- Mart ayları arasında görülmesine karşın, Kovid-19'da böyle bir mevsimsel ve coğrafi dağılım gözlenmemiştir. Koronavirüs tüm dünyada yıl boyu varlığını göstermektedir. Kovid-19, İnfluenza virüsüne göre 4 kat daha fazla bulaşıyor, 10 kat daha fazla hastaneye yatış öyküsü olabiliyor" diye konuştu.

BELİRTİLER BENZER OLABİLİR

Her iki hastalığın kuluçka ve bulaştırıcılık süreleri ile bulaşma yolları arasında da bazı farklar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Bostancıoğlu, "İnfluenza'da kuluçka süresi 1-4 gün iken, Kovid-19'da bu süre ortalama 4-5 gün olup genelde 2-14 gün arasında değişmektedir. Bulaştırıcılık İnfluenza'da belirtilerin çıkmasının bir gün öncesinden başlayarak semptomların 7. gününe kadar sürerken, Kovid-19'da bu süre semptomlardan 2 gün önce başlayıp 10. güne kadar devam edebilmektedir. Belirtileri çok benzer olduğu için grip veya soğuk algınlığı olsa bile Kovid-19 güvenlik önlemleri uygulanmalıdır. Bol dinlenme, düzenli uyku, bol sıvı alımıyla karantina süresi evde geçirilmelidir" dedi.

KALP YETMEZLİKLERİNE NEDEN OLABİLİR

Her iki hastalığın genelde asemptomatik veya hafif hastalık şeklinde seyrettiğini fakat şiddetli hastalıkla ölüme kadar gidebilen geniş bir yelpazede de kendini gösterebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Bostancıoğlu, şu bilgileri paylaştı: "Her iki hastalık da vücut direnci düşük olan riskli gruplarda ilerleyip solunum yetmezlikleri, kalp yetmezlikleri ve ölümlere neden olabilir. Risk grubunda olan bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş çocuklar, astımlılar, prematüre doğan bebekler, 65 yaş üstü yaşlılar, kronik kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek hastalığı veya hematolojik rahatsızlıkları olan kişilerde, dalağı alınmış bireylerde ve bağışıklık sistemi doğuştan yetersiz olan veya bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlarda, diyabetlilerde, obezlerde ciddi anlamda yoğun bakıma yatışlar ve ölümler görülebiliyor."

MİDE BULANTISI VE İSHAL 10 YAŞ ALTINDA DAHA FAZLA

Koronavirüsün yaş gruplarına göre farklı bulgular gösterdiğinin altını çizen Uzm. Dr. Bostancıoğlu, "Ateş ve öksürük her yaş grubunda en sık bulgular iken kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve geçici tat ve koku kaybı, 10 yaş üstü çocuklarda daha sık görülür. Mide bulantısı, kusma ve bazen ishal seyrek olmakla birlikte erken yaş gruplarında daha fazla görülüyor" dedi.

TAVUK SUYU ÇORBASI İÇİRİN

Grip ve soğuk algınlığında 1 yaş üstü çocuklara Ihlamur, bal, zencefil, limon karışımının verilmesi önerisinde bulunan Uzm. Dr. Bostancıoğlu, "Buna ek olarak kuşburnu verilmesi, ağız burun salgılarını ve geniz tıkanıklığını baskılayarak grip semptomlarını ve orta kulak iltihabı gibi komplikasyonlara dönüşmesini azaltabilir. Balgam sökücü bir madde olan asetilsistein içerdiği için tavuk suyu çorba verilmesi, balgam sökmeyi kolaylaştırır. Dut pekmezi, çörekotu, kekik ve hatmi çiçeği içeren şuruplar öksürüğe iyi gelebilir" diye konuştu.

BESLENME DÜZENİNE DİKKAT EDİLMELİ

Kırmızı meyve ve sebzelerde bulunan Quersetin maddesinin de virüsün solunum yollarına yapışmasını azaltabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bostancıoğlu, "Bu maddeyi içeren kırmızı soğan, biber, çilek, kuşkonmaz, narenciye, kiraz, vişne, domates, kırmızı elma, kırmızı üzüm, brokoli, lahana, kızılcık, yaban mersini, ahududu gibi gıdaları eğer alerji yoksa tüketmek faydalı olabilir. Ancak bağışıklık sistemini kontrolsüz ve aşırı artıran bitkisel ürünlerin hekime danışılmadan kullanılmaması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.