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13 Aralık 2020 Pazar 19:36:00 - Güncelleme:13 Aralık 2020 Pazar 19:43:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımda yer alan verilere göre; Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüste (Kovid-19) son durumu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Bakan Koca: "Bugün tespit edilen 5 bin 103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor." dedi.

Bakan Selçuk: "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.  İşte 13 Aralık koronavirüs tablosu...

Sağlık Bakanı Koca: "Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım." dedi.

Etiketler : bakan koca koronavirüs vaka sayısı türkiyede son durum
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