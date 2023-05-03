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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:14:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:14:00

Bahar yorgunluğuna karşı enginar önerisi

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Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir.

Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği gıdalar ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir. Özellikle enginar tüketilmesini öneren Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, "Enginar, halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur" dedi. Semizotunu da öneren Diyet Uzmanı Küçük, "Semizotu, sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar" şeklinde konuştu.

Etiketler : Bahar yorgunluğuna Diyet Uzmanı Tuğba Küçük Enginar
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