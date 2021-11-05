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05 Kasım 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:05 Kasım 2021 Cuma 09:30:00

Bağışıklığı güçlendirmenin şifresi: Omega-3

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Omega-3 yağ asidinin özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada çok önemli rol oynadığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, "Omega-3, hücre zarının yapısının temel bileşeni olduğu için hücreleri korur, iyileştirir ve hücre devamlılığını sağlar. Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol alır.

Omega-3 yağ asidinin özellikle kalp damar hastalıklarından korunmada çok önemli rol oynadığını belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun, "Omega-3, hücre zarının yapısının temel bileşeni olduğu için hücreleri korur, iyileştirir ve hücre devamlılığını sağlar. Bağışıklık sisteminin desteklenmesinde rol alır. Haftada 2-3 gün balık ve her gün 2-3 adet ceviz tüketmek, Omega-3 yağ asidinin yeterli alımını sağlamaktadır" diye konuştu. Sebze ve meyvelerin zengin vitamin içerikleri nedeni ile sık tüketilmesi gereken besin gruplarından olduğuna dikkat çeken Arğun, "Özellikle kış meyvelerinden portakal, mandalina ve kivi yüksek C vitamini içerirler. Her gün yeterli C vitamini alımı, güçlü bir bağışıklık sistemi için çok gereklidir. Ayrıca ıspanak, kıvırcık ve benzeri yeşil yapraklı sebzelerin sık tüketimi de günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamamıza katkı sağlar. Unutulmaması gereken bir diğer önemli bir nokta ise C vitamininin vücutta depolanamadığı, fazlasının vücuttan atıldığı, bu yüzden ihtiyaç kadar alınmasının yeterli olacağıdır. Vitamin ihtiyacını gidermek için çok sık ve aşırı miktarda meyve suyu tüketmek boş enerji alımına, insülin direncine ve vitamin israfına sebep olmaktadır. Zengin vitamin içerikleri yanında mineral içeriklerinden ötürü de sebzeler sağlığımızın korunmasında çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Omega-3 yağ asidi Dr. Öğr. Üyesi Derya Arğun
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