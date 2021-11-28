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28 Kasım 2021 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:28 Kasım 2021 Pazar 08:00:00

Aşı yaptırmayanlar büyük risk altında

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Uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıranların, aşı olmayanlara göre hastalık sürecini daha kolay atlattığını söyledi.

Uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı aşı yaptıranların, aşı olmayanlara göre hastalık sürecini daha kolay atlattığını söyledi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs aşısı yaptırmayan ve aşılarını tamamlamayan kişiler virüse karşı riskli ve savunmasız durumda. Yapılan çalışmalar 6 ay geçtikten sonra bağışıklıkta azalma olduğunu ve hatırlatma dozuna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Herkesin aşılarını tam doz haline getirmesinde yarar var. Aşı yaptırmamış olanların riskleri çok büyük" dedi.

BU SÜREÇ BÖYLE DEVAM EDECEK

Prof. Dr. Özlü, salgın karşısında koronavirüs aşılarının güvenilir olduğunu söyleyerek, "Elbette hiç kimse durup dururken aşı olmak istemez ama bir salgın ve tehlike var. Hastalığa yakalanıp zarar görme olasılığı, aşının olası zararlarına göre çok çok yüksek. Onun için aşıyı severek olmak lazım. Aşı dışında da kalabalıklara çok gitmemek, kapalı alanlarda çok bulunmamak, kapalı alandaysak maskemizi mutlaka kullanmak da önem arz ediyor. Dikkatli olacağız. Bu süreç biraz daha böyle devam edecek gibi görünüyor. İnşallah en kısa zamanda bu tünelden çıkar ve normal hayata döneriz" dedi.

Etiketler : Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüs aşıları korona
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