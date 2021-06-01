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01 Haziran 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 09:30:00

Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın

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Uzmanlar, iki doz aşı olanların 'Ben aşı oldum maske takmama gerek yok' algısının yanlış olduğunu söyledi.

Göğüs ve Uyku Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Aşı oldunuz, korunuyorsunuz ama hastalıklı birisiyle muhatap olduğunuz zaman etkileşime girdiğiniz zaman siz virüsü alıyorsunuz, dolayısıyla bu virüsü de başkalarına siz bulaştırabilirsiniz. Türkiye için henüz bu aşı olanların maske çıkartması şu an için uygun değil. Aşı oldum rehavetine kapılıp, maskeyi çıkarmayın" dedi. Doç. Dr. Altıntaş, kendisinin tek maske takma taraftarı olduğunu ifade ederek, "Çift maskenin anlamı yoktur. Çünkü çift maskeyi bir dönem ben de denedim. Çift maske taktığınız zaman onu düzelteyim derken alttakini elliyorsunuz, düzensiz hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla aslında fayda yerine zarar getirmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

Etiketler : maskeyi çıkarmayın aşı Doç. Dr. Altıntaş
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