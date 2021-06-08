Anne babalar dikkat: Skolyoz ağrı yapmadan ilerliyor

Skolyozun omurganın 10 dereceden fazla sağa ya da sola eğrilmesi sonucu oluştuğunu ifade eden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Aydoğan, bu eğrilmenin ağrı yapmayarak büyüme dönemi boyunca artabileceğini, bu yüzden de skolyoza farkındalık oluşturmanın önemli olduğunu vurguladı. Hastalığın çeşitlerinden bahseden Aydoğan, bunların doğuştan, kas hastalıkları ve sinirsel hastalıklara bağlı olabileceğini belirtti. Skolyozun neden ergenlikte daha fazla görüldüğünün henüz belirlenemediğini ifade eden Aydoğan, "Bu hastalığın 10 yaşından erken ve 10 yaşından sonra olmak üzere iki başlangıcı vardır. Ergenlik döneminde çocukların boyu çok hızlı uzuyor. Skolyoz da boy uzamasıyla doğru orantılı olarak artıyor. Çocukta boy uzama potansiyeli ne kadar fazlaysa skolyoz ilerleme oranı da o kadar hızlıdır" diye konuştu. Aydoğan, ailelere mutlaka çocuklarının omurgasını kontrol etmesi ve omurgasında eğrilik olduğunu düşündürecek belirti hissettiklerinde doktora başvurmaları gerektiğini söyledi.

