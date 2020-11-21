  • BIST
    1323.95
  • Dolar
    7,6223
  • Euro
    9,0586
  • Altın
    458,8510
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden, Türkiye'ye S-400 yaptırımı uygular mı?
Fransa'da sokaklar karıştı! Macron bizi korumuyor
‘Askıda Girişimcilik'le öğrenciler e-ticarete girdi
SMA'lı Ayaz için son 7 ay
3 bin 700 anne aranıyor! 300 euro bakıcı desteği
Biden'e tepki: Neden hızla kabine oluşturuyor
Otomobil almanın tam zamanı!
Hollanda yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!
Kasksız, ehliyetsiz,, ruhsatsız moto-kuryeye ceza!
Fransa'da sarı yelekliler yine sokakta! Paris ve Rennes'deki eylemler devam ediyor
Pompeo, Taliban ve Afgan heyetleriyle görüştü
Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan görüşme çağrılarımıza olumlu yanıt vermeli
MSB'den 'Ağdam' paylaşımı
Putin'in G-20 zirvesindeki gündemi koronavirüs ve global ekonomik kriz oldu
Lavrov: Türkiye bizim birçok yönden ortağımız
Ben ikiziyim
Çocuk hakları için maske
‘Sol Yanım' başlıyor
Tedbirli yürüyüş
Yüzün göründü
Teoman'da durumlar kötü
Demet Akalın'dan Deniz Seki'ye: Boşandığımda neredeydin?
Özge Gürel: Serkan ile çok mutluyum
22 Kasım günlük burç yorumları
21 Kasım 2020 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 07:23:00

Akciğer kanserinde tedavi başarısı artıyor

ABONE OL

Tıpta yaşanan gelişmeler, adı bir zamanlar ölümle birlikte anılan hastalıkların tedavisinde bile umut veren sonuçlar alınmasını sağlıyor.

Akciğer kanseri tedavisindeki yenilikler de özellikle kanser evresi ilerlemiş hastalarda, yüz güldüren sonuçlar sağlıyor. Kansere bağlı ölümlerde ülkemizde, erkeklerde birinci, kadınlarda ise ikinci olan akciğer kanseri; öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, kilo kaybı ve göğüs ağrısı ile kendini gösteriyor. Yüzde 85-90’ı sigara kullanımına bağlı gelişen akciğer kanseri tedavisinde yaşanan gelişmeler özellikle ilerleyen vakalar için de umut veriyor. Acıbadem Altunizade Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Aziz Yazar, akciğer kanseri tedavisinde ‘akıllı ilaç ve immünoterapi’ yöntemleri ile yaşam süresinin ve yaşam kalitesinin artırıldığını belirtirken akciğer kanserine yol açan etmenlerden uzak durmak gerektiğini de vurguluyor. Aktif olarak sigara içmenin yanı sıra sigara içilen ortamlarda bulunmak da akciğer kanserine yol açabiliyor. Sigara içilen süre uzadıkça ve günlük içilen sigara miktarı arttıkça akciğer kanseri gelişme riski de orantılı olarak yükseliyor. Sigaranın yanında “asbest maruziyeti, radyasyon, egzoz gazları, radon, arsenik ve ailede kanser öyküsü” gibi etmenler de bu hastalığa yol açabiliyor. Akciğer kanserinin birinci, ikinci ve üçüncü evrelerinde tedavinin cerrahi yöntemlerle gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Aziz Yazar, “Üçüncü evrede bazen eşzamanlı olarak kemoterapi ve radyoterapi de uygulanıyor. Ancak bu yöntemlerin uygulanamadığı ileri evre akciğer kanseri tedavisinde de yenilikler var” diye bilgi veriyor.

Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!

Sertab Erener ve eşi Emre Kula'dan korona kararı!
'Hayatımda hala kimse yok'

'Hayatımda hala kimse yok'
Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!

Merve Oflaz ve sevgilisi Allan Hakko'nun olaylı günü!
Tuğba Özerk'ten samimi itiraf

Tuğba Özerk'ten samimi itiraf
Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü

Ali Atay ile Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla keyifli günü
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti

Madonna'dan sonra Lady Gaga'da onu tercih etti
İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı

İyilik 'Hadise'si... Ünlü şarkıcı yardım dağıttı
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çifti aşka geldi! Olmak istediği yer Neslihan'ın yanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER