Ağız kanserlerinin en önemli nedeni sigara
Ağız boşluğu kanserleri, baş-boyun bölgesinde ülkemizde gırtlak kanserinden sonra ikinci, gelişmiş ülkelerde ise gırtlak kanserinin önünde, ilk sırada yer alıyor.
Ağız kanserlerine neden olan ilk faktörün sigara kullanımı olduğunun altını çizen KBB Uzmanı Doç. Dr. Ziya Saltürk, "Ağız içinde uzun süreli lezyon ve sigara kullanımı kanser riskini arttırır. Kanser riskini azaltmak için sigara kullanılmamalı" açıklamasında bulundu. Ağız boşluğu kanserlerinin premalin lezyonlar adı verilen oluşumlar ile başlayabildiğini belirten Saltürk, "Bunlar içerisinde en sık karşılaşılan lökoplaki adı verilen beyaz renkli plaklardır. Özellikle dil ve ağız tabanında daha yüksek olmak üzere ortalama yüzde 1 kadar kanser gelişme riski vardır. Eritoplakiler kırmızı kadifemsi premalin lezyonlardır ve kanser gelişim riski daha yüksektir. Liken planus ve oral submuköz fibrosis denilen lezyonlar da risk taşıyabilir" şeklinde konuştu. Hastaların dil lezyonları dışında genellikle lokal ileri evre olarak başvurduklarını söyleyen Doç. Dr. Ziya Saltürk, "Dildeki değişikliler, yaralar genellikle erken farkına varılıyor ve insanlar erken evrelerde başvuruyorlar. Bu da tedavide başarı oranını yükseltiyor. Ağız tabanı gibi diğer bölgelerdeki tümörler ise ilerlemiş olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.
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