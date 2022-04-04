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04 Nisan 2022 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:04 Nisan 2022 Pazartesi 07:47:00

Afrika çöl tozları göze de zararlı

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Türkiye'de bugünden itibaren etkisini yitirmesi beklenen Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının göz sağlığını tehdit edebileceği belirtildi.

Türkiye'de bugünden itibaren etkisini yitirmesi beklenen Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozlarının göz sağlığını tehdit edebileceği belirtildi. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, "Yüksek oranda gelebileceği bildiren çöl tozları, göz kapaklarının içine girmesiyle göz kapaklarının altında toz hapsolabiliyor. Göz kapaklarındaki göz kırpma hareketi sırasında gözün saydam tabakası olan korneasını ve şeffaf zar tabakası olan konjonktivasını bu tozlar mekanik olarak çizerek hasar oluşturabiliyor" ifadelerini kullandı. Çöl tozlarının içinde mantar, virüs ve bakteri taşıyabilme potansiyeli olduğunun bilindiğini belirten Hacıağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu tozların gözlerde direkt oluşturabileceği mekanik hasarın haricinde aynı zamanda enfeksiyona yol açabileceği de unutulmamalıdır. Havadaki toz konsantrasyonu çok yüksek oranlara ulaşmadan önce yapılması gerekenler var. Toplumda pandemi nedeniyle maske kullanımının büyük ölçüde devam etmesi, solunum yollarında toza karşı bir bariyer oluşturuyor. Ancak dış dünyaya açılan gözlerimiz yüksek oranda toza doğrudan maruz kalıyor. Bu nedenle çöl tozlarının yüksek konsantrasyonda olduğu şehirlerde yaşayanlar, mümkün olduğunca tozların etkili olduğu bu süre içinde evlerde ve kapalı ortamlarda vakit geçirmelidir."

Etiketler : Afrika çöl tozları göz sağlığı Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu
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