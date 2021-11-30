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30 Kasım 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 10:30:00

Zara'nın ‘Bir Gönül Sayfası'

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Sanatçı Zara, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı 'Derin Aşk 4' albümünde yer alan 'Bir Gönül Sayfası' şarkısına klip çekti.

Sanatçı Zara, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı 'Derin Aşk 4' albümünde yer alan 'Bir Gönül Sayfası' şarkısına klip çekti. Sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği Özer Şenay'a, aranjesi ise Selim Çaldıran'a ait olan klibin yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. Birbirini seven iki kişinin ayrılığını konu alan çekimlerde Zara'ya Macar asıllı bir model eşlik etti.

Etiketler : Bir Gönül Sayfası Sanatçı Zara Derin Aşk 4
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